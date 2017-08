Politiet i Trondheim rykket ut til allsang på Ila

«Patruljen på stedet hører allsang med Queen. Sangerne sier «Don't Stop Me Now», men nabolaget må få fred», tvitret politiet i byen natt til fredag.

For en festglad gjeng på Ila midt i Trondheim begynte helgen litt tidligere enn for naboene, som kontaktet politiet og klaget på at allsang holdt dem våkne. Ved 02.30-tiden rykket politiet ut for å stoppe bråket.

Det roet seg tydeligvis ned etter Twitter-meldinger der politiet viste inngående kjennskap til Queen-katalogen med referanser til at naboene var «i ferd med å bli Slightly mad», fulgt opp med følgende:

– Patruljen på stedet ga naboen rett i at det var høylytt, og ikke spesielt vakkert. De snakket med innehaver av leiligheten, og etter det ble det stille, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til VG.

Som forfatter bak nattens Queen-tirade, legger han ikke skjul på at han selv er fan.

– Udødelige slagere, oppsummerer en lattermild operasjonsleder, og fortsetter:

– Jeg synger de jo selv på karaoke i blant. Krevende vokal, men artig.

– Og favorittlåten?

– Nei, det er jo «Don't Stop Me Now» da!

Kilde: VG/NTB