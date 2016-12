Politiet har slått til mot minst 70 Uber-sjåfører

Flere Uber-sjåfører har blitt bøtelagt og fradømt førerkortet. Politiet har flere lignende saker som skal opp for retten den nærmeste tiden.

Flere Uber-sjåfører er allerede bøtelagt og fratatt førerkortet, og fra 25. november til 6. januar vil åtte Uber-sjåfører ha møtt i Oslo tingrett, skriver Aftenposten.

Allerede før Norges Taxiforbund i slutten av november anmeldte 105 Uber-sjåfører, hadde Oslo-politiet 70 saker på pulten, skriver avisen.

Uber-sakene som politiet nå jobber med bærer alle preg av omfattende kjøring. Politiet viser i sine saker til yrkestransportlovens paragraf 4, hvor det blant annet står at «den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve».

– Det at tilbudet om persontransporten er rettet fra tilbyder til kunde via nettet eller en applikasjon, gjør ikke slik persontransport lovlig, understreker politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Uber selv ønsker en oppdatert regulering, og sier til avisen at «de som lider mest av at det mangler klarhet i reguleringene, er dessverre partnersjåføren».

Sjef for Uber Norge, Carl Edvard Endresen, beskriver forholdene som «en vanskelig tid» for sjåførene.

