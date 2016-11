Politiet fant siktedes DNA på åstedet

GJØVIK (VG) Nær bålet, hvor Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept, skal politiet ha funnet en gjenstand som kan kobles til den siktede 35-åringen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Dagen etter at drapet ble oppdaget finkjemmet kriminalteknikere, både fra Kripos og Innlandet politidistrikt, funnstedet som ligger vest for Randsfjorden, langs Totjernsveien, i Søndre Land kommune. For å hindre at spor gikk tapt la de blant annet en stor plastduk over bålområdet.

Ifølge VGs opplysninger har det møysommelige arbeidet på åstedet gjort at etterforskerne fikk et etterlengtet gjennombrudd i drapssaken.

Vattpinneavstryk fra en gjenstand som ble funnet nær det utbrente bålet skal ha gitt etterforskerne DNA-treff på 35-åringen som nå er siktet for drapet.

Etter fengslingsmøtet torsdag fortalte 35-åringens forsvarer, Per Espen Eid, at klienten forsto hvorfor han var pågrepet av politiet, men han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

Les også: Politiets teori: Drepte og dro i konfirmasjon

Eid ønsker ikke å besvare spørsmål knyttet til innholdet i politiets etterforskning. Han er imidlertid kritisk til at klienten ble avhørt i en så alvorlig sak før politiet hadde oppnevnt forsvarer for ham.

– Det synes jeg er kritikkverdig. Det er ikke sånn det skal være, sier Eid.

35-åringen ble avhørt samme dag som han ble pågrepet av politiet. Han ble informert om rettighetene sine av avhørsleder. Han har ikke gått i nye avhør etterpå.

– Det synes jeg er kritikkverdig. Det er ikke sånn det skal være, sier Eid.

Advokaten ønsket ikke å kommentere opplysningene om DNA-funn, da VG igjen var i kontakt med ham fredag.

Etterforsket drapssiktede i hemmelighet

Det gikk over 70 dager fra drapet skjedde til politiet gikk til pågripelse.

Etterforskningen har vært krevende for politiet, fordi mange spor gikk tapt da Bakken ble funnet delvis forbrent. Det har blitt brukt betydelige ressurser på å løse saken. 20 etterforskere har arbeidet med saken på full tid, blant annet seks tjenestemenn fra Kripos.

Det har også blitt tatt i brukt skjulte etterforskningsmetoder, får VG opplyst. Flere av de mistenkte i saken har blitt telefonavlyttet, også de tre som ble pågrepet og siktet tirsdag denne uken.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at de siktede har snakket seg inn i drapet – uten at de var klar over at politiet satt og lyttet til hva som ble sagt.

Det har blitt oppnevnt såkalte «skyggeadvokater» som i hemmelig har vurdert grunnlaget for politiets mistanke i forbindelse med at telefonavlyttingen ble behandlet av retten.

DRAPSSIKTET: Småbarnsmoren (t.v.) og hennes ekskjæreste er begge varetektsfengslet i fire uker av Gjøvik tingrett. Foto: PRIVAT

Vil ikke kommentere avlytting



Politiadvokat Kristian Johansen ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om telefonavlytting. Det gjør heller ikke den siktede småbarnsmorens forsvarer Arnor B. Ilstad.

– Flertallet av dokumentene i saken er klausulert og jeg har taushetsplikt om innholdet, sier Ilstad.

Etter torsdagens fengslingsmøte var han kritisk til politiets etterforskning og mente den var «tuftet på rykter og bygdesladder». Han uttalte også at politiet ikke hadde noen avgjørende fakta i saken.

Etter det VG får opplyst mener politiet at bevisbildet mot de tre siktede er så sterkt at de velger å se bort fra vitneobservasjoner som tidligere har blitt lagt til grunn.

POLITIADVOKAT: Kristian Johansen ved Innlandet politidistrikt. Foto: Geir Olsen

– Vi tror ikke vitnene har forklart seg uriktig med vilje, men det er ikke uvanlig at vitner tar feil av tidspunkt, sa politiadvokat Kristian Johansen etter fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett.

Endret drapstidspunkt



Politiet har tidligere lagt til grunn at Nils Olav Bakken var i live frem til lørdag ettermiddag klokken 17 basert på vitneobservasjoner. Liket på bålet ble oppdaget klokken 19.

Det at transporten, drapet og den påfølgende bålbrenningen skal ha blitt gjennomført i løpet av bare to timer har skapt hodebry for etterforskerne.

Når politiet samtidig har telefonavlytting og DNA-bevis som de mener knytter de siktede til drapet, så konkluderte etterforskerne med at det ikke kan ha skjedd lørdag slik de først trodde.

Den siktede 35-åringen og småbarnsmoren (44) har alibi for store deler av lørdagen. De var i konfirmasjon for en slektning av 35-åringen. Etter at politiet nå har endret sin egen tidslinje, mener etterforskerne at de reiste i konfirmasjonen dagen etter at de utførte drapet og likbrenningen.

– Begge oppførte seg helt normalt. Jeg tenkte ikke noe på deres oppførsel, sier faren til den drapssiktede 35-åringen, som selv var i selskapet.

Gjøvik tingrett mener i likhet med politiet at det er skjellig grunn til å mistenke de tre siktede for drapet på Nils Olav Bakken. Alle tre er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene er i fullstendig isolasjon.