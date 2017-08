Politiet: Etterlyser familie på fem

I tillegg til en familie med tre barn ønsker politiet kontakt med en mann i 60-årene som trolig har medisinsk utdanning.

Politiet i Kristiansand har gått ut med en etterlysning etter en familie på fem, i tillegg til en mann i 60-årene, som alle var til stede på Coop på Sørlandssenteret da 17 år gamle Marie Skuland ble knivstukket og drept onsdag 26. juli.

En 23 år gammel kvinne ble påført kritiske skader og ligger fortsatt innlagt på sykehus etter hendelsen.

Familien som etterlyses består av en kvinne og en mann med tre barn. Ett barn satt i handlevogn, mens den eldste, tilsynelatende en tenåringsgutt, hadde på seg mørk t-skjorte med påskriften «Seattle», skriver politiet i en pressemelding.

Venninner om knivdrepte Marie (17): – Den snilleste jenta jeg vet om

Ønsker å tilby krisehjelp



På en overvåkningsvideo fra butikken ser politiet at denne gutten oppholder seg i nærheten av offeret etter hendelsen, og det fremstår som at situasjonen gjør et sterkt inntrykk på gutten, skriver politiet videre.

– Politiet ønsker først og fremst å komme i kontakt med denne familien for å sikre at gutten er ivaretatt, har fått tilbud om krisehjelp og nødvendig oppfølgning han trenger. Videre kan familien sitte på relevant informasjon som politiet trenger, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i pressemeldingen.

VOKSEN MANN: Politiet etterlyser i tillegg en mann som trolig er i 60-årene, og som politiet tror utførte førstehjelp på stedet. Foto: Overvåkingsbilder , Politiet

I tillegg etterlyser politiet en voksen mann, trolig i 60-årene, som trolig var med på å utføre førstehjelp på den drepte 17-åringen.

– Han har lyst hår, briller og blå genser, og har trolig medisinsk utdannelse eller erfaring, skriver politiet.

To åsteder på Coop



Til VG sier påtaleleder Hille at 17-åringen og 23-åringen ble knivstukket på forskjellige steder inne på Coop, og at de dermed opererer med to åsteder.

– Vi oppfatter at begge er inne i forretningen, men på to ulike steder, sier Hille.

Hun opplyser i tillegg at har ingen så langt har meldt seg vitner til selve knivstikkingen.

– Hvis noen har sett hendelsen så ber vi dem om for Guds skyld å melde seg. Vi synes jo egentlig det er rart hvis ingen har sett det, når det er en stor butikk med mange mennesker, sier påtalelederen.

Åpner tilsynssak etter knivdrap: – Ser alvorlig på informasjonen vi har mottatt

Begravet i dag



17 år gamle Marie Skuland ble begravet i Tveit kirke i dag.

En 23 år gammel kvinne ligger fortsatt kritisk skadet på sykehus etter hendelsen, og ei 15 år gammel jente er pågrepet og siktet for handlingen.