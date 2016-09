Politiet: Etterforsker om lastebilen hadde lov å kjøre der jente (11) døde

TØNSBERG (VG) Politiet undersøker nå om det kan ha vært restriksjoner mot arbeid på sykkelveien hvor den elleve år gamle jenta ble påkjørt og døde torsdag.

Det var torsdag morgen en 11 år gammel jente døde etter å ha blitt påkjørt av en lastebil langs en sykkelsti på Nøtterøy. Livet hennes sto ikke til å redde. Noen timer senere ble lastebilsjåføren siktet for uaktsom kjøring.

Nå undersøker politiet om lastebilen, som skulle tømme et lass med jord ved siden av sykkelstien, var ilagt restriksjoner for å arbeide i området på tidspunktet da ulykken skjedde.



– Det er noe av det politiet jobber med å undersøke nå. Bakgrunnen for det er at det har skjedd på en sykkelvei som er en skolevei, hvor lastebilen har vært nødt til å passere for å tømme lasset. Ikke sjeldent får man restriksjoner på arbeid i skoletid, sier politiadvokat Nina Magnussen Røed ved Tønsberg politistasjon til VG.

– Noe som ikke stemmer



Det var 08.10 politiet fikk melding om at en jente var blitt påkjørt av en lastebil i nærheten av Brattås skole, hvor elleveåringen selv var elev. Mannen var ute på et oppdrag for firmaet han er ansatt i, da ulykken skjedde.

Magnussen Røed opplyser at politiets foreløpige opplysninger tilsier at mannen kjørte av bilveien og inn på sykkelstien før han begynte å rygge til stedet hvor han skulle velte av jordmassene fra lasteplanet.

– Sjåføren har forklart at han har rygget, og at han av en eller annen grunn har oppfattet at noe ikke stemmer. Det er en lyd eller en bevegelse som gjør at han stopper opp, og da har han gått ut og funnet jenta død foran lastebilen, sier Magnusson Røed.

Avhøres neste uke



Politiet avhørte mannen på stedet etter ulykken, men vil gjøre et grundigere avhør av ham neste uke.

– Han blir ivaretatt av et kriseteam, så vi vurderer at det er mest hensiktsmessig å gjøre det neste uke, sier politiadvokaten.

Hun opplyser også at siktelsen, som nå lyder på uaktsom kjøring, kan bli utvidet.

– Vi må vurdere en eventuell utvidelse av siktelsen opp mot straffelovsbestemmelser i all den tid ulykken har hatt døden til følge, sier Magnussen Røed.

Ifølge politiets opplysninger var lastebilen av en nyere type som har ryggekamera.

– Sjåføren opplyser å ha brukt både ryggekamera og speil i forbindelse med ryggingen, men sier at han ikke så jenta, sier hun.

Minnestund

Lastebilen ble fredag undersøkt av teknikere. Samme morgen ble det avholdt en minnestund på barneskolen hvor jenta gikk i syvende trinn.

Etter et minutts stillhet sang hele Brattås skole «Barn av regnbuen» til minne om jenta, fortalte en svært preget rektor Kari Skaalvik til VG i skolegården etter minnestunden.

Der vaiet det norske flagget på halv stang.

– Det er ikke lett dette her, men jeg synes folk er veldig flinke til å ta vare på hverandre, sier rektoren.

– Jeg så på elevene at de var veldig preget av dette, de var veldig til stede og tok det på alvor. Jeg tror det grep dem alle sammen, selv de minste, sa Skaalvik.

På ulykkesstedet hadde mange lagt ned røde og rosa roser, kort, bamser og tente lys.

«Tenker på deg og sender mange kjærlige hilsner. Den vakre stemmen din vil fortsatt høres rundt oss», sto det på et av kortene.

Fredag var kirken åpen for dem som ville minnes jenta der. Også kvelden før var mange samlet for å sørge sammen, opplyser kommuneoverlege Tor Arne Martinsen.

Han sier at kriseteamet i kommunen fortsatt er i beredskap for familien til jenta dersom de behøver det.

– Det sier seg selv at familien har det ikke særlig bra. Men de har en stor familie rundt seg som hjelper til, og det er kanskje det aller viktigste, sier Martinsen.