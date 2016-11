Politiet: Dødsfall på campingplass i Horten trolig ulykke.

Politiet tror at mannen som ble funnet i en kum ved Rørestrand camping tidligere i dag døde som følge av en ulykke.

Det viser undersøkelser så langt.

– Det tyder ikke på at det har skjedd noe straffbaret og da har det skjedd en ulykke, men vi kan ikke si det hundre prosent. Det er vakthold på åstedet, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Teknikere fra politiet har vært på stedet, men de har foreløpig avsluttet arbeidet.

– Politiet forsetter imidlertid sine undersøkelser for å avklare om dødsfallet kan skyldes et straffbart forhold, skriver politiet på Twitter og legger til at de jobber videre med taktiske etterforskningsskritt ut over kvelden.

Det var klokken 1206 at politiet fikk melding om at det var funnet noen klær utenfor et toalett i området. Da politiet kom til stedet, fant de en død person i en kum.

– Hvem eier kummen?

– Det vet jeg ikke, sier Meyer til VG.

Avisa Gjengangeren skriver at området er sperret av, og flere politifolk undersøker stedet. Bilder Tønsbergs Blad har fra stedet, viser også at brannvesenet bistår politiet med en lift.