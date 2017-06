Ville filme i damegarderoben – avslørt av sitt eget spionkamera

I all hemmelighet satte han opp et spionkamera i damegarderoben på treningssenteret. Men da politiet undersøkte kameraet, avslørte det også kameraets eier.

Tirsdag denne uken kom ledelsen ved et treningssenter i en av Ålesunds omegnskommuner til sitt lensmannskontor med en liten kleskrok. En kvinne på treningssenteret hadde funnet kleskroken i damegarderoben – og avslørt at kleskroken i virkeligheten var et spionkamera.

Fant slettet innhold

Saken er omtalt i flere lokale media på Sunnmøre etter først å ha blitt omtalt av NRK. Politiadvokat Mathias Häber sier til Sunnmørsposten på nett at gjenstanden så ut som en kleskrok, men viste seg å inneholde et skjult kamera med minnebrikke.

Politiets datateknikere klarte å hente opp slettet materiale og finne fram til bilde av personen som hadde hengt opp kleskrok-kameraet. Det viste seg å være et kjent ansikt – en mannlig kunde ved treningssenteret.

To timer opptak

Spionkameraet av denne typen er også tidligere påvist blant annet på videregående skoler på Østlandet. Det skal ta opp video i høy oppløsning, og er i fritt salg. På ett nettsted selges dette for 499,- kroner: «Genialt HD kamera som aktiveres av bevegelse» er salgsteksten.

Kameraet skal ta opp både film og lyd, og ha nok minne til to timers opptak.

Politiadvokaten opplyser at mannens hjem er ransaket, og mannen ble arrestert og avhørt. Han skal ha erkjent å ha satt opp kameraet.

– Sånn sett kan du si at han gikk i sin egen felle, sier politiadvokat Häber til smp.no

Etter det han forstår, skal mannen ville filme kvinner som skiftet i damegarderoben. Kameraet skal ha vært i garderoben i flere uker.