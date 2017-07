Væpnet politiaksjon mot tomt hus: Politiet trodde mann hadde forskanset seg

GAN/OSLO (VG) Politiet tok seg i kveld inn i et hus hvor de mente en mann med hagle hadde forskanset seg, men det viste seg at huset var tomt.

Beredskapstroppen, ambulanse og et politihelikopter, samt en rekke patruljebiler fra politiet, rykket i 12-tiden ut til Gan i Fet kommune.

– Ifølge personen som meldte fra til politiet, ble det løsnet skudd, og det er de opplysningene politiet forholder seg til, sa innsatsleder Knut Hammer til VG tidligere i dag.

19.25 melder politiet på Twitter at mannen ikke var i huset, men at politiet fortsetter søket etter mannen.

Ikke sikre

VG fikk opplyst av innsatsleder tidligere i dag at de mente at en mann bevæpnet med hagle hadde forskanset seg i et hus.

Operasjonsleder Arild Bråthen i Øst politidistrikt Romerike sa til VG klokken 18.15 at de da fortsatt trodde at en mann var i huset, men at de ikke var hundre prosent sikre.

RYKKET UT: Store politistyrker rykket ved 12-tiden ut til Gan. Etter over seks timer tok de seg inn i et hus hvor de mente en mann med hagle hadde forskanset seg. Huset viste seg å være tomt. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Tidligere i dag sto politiet ifølge vitner på utsiden av huset og ropte: Kom ut med hendene over hodet. Slik situasjonen stiller seg nå, kan de da altså ha stått og ropt til et tomt hus.

Ved 18-tiden tok bevæpnet politi seg inn i boligen og gjennomsøkte den. Da fant de ut at boligen var tom.

Surrealistisk

Nabo Tommy Lofthus sa tidligere i dag at han var sjokkert over det store politioppbudet.

SURREALISTISK: Tommy Lofthus (til høyre), her på verandaen sin sammen Sindre Tallbakk, sier situasjonen i nabolaget er surrealistisk. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Det er en veldig surrealistisk situasjon. Jeg har ikke hørt hagleskudd, men når vi bor landlig til er det fullt legitimt å jakte rev nå, så hvis vi hører et slikt skudd, så tenker vi ikke at en mann har forskanset seg med hagle, sier han til VG.