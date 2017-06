Tre menn siktet for drapsforsøk i Larvik

En mann i 20-årene er skutt i hodet, og tre menn i samme alder siktes for drapsforsøk eller medvirkning til dette, opplyser politiet.

De tre personene i 20-årene som er pågrepet etter at en mann ble truffet av skudd i Larvik natt til tirsdag, er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til det.

Det var ved 02.30-tiden natt til tirsdag en mann i 20-årene ble fløyet til Ullevål med luftambulanse etter å ha blitt skutt i en leilighet i Larvik sentrum. Tilstanden til mannen er beskrevet som bevisst og oppegående.

Operasjonsleder Kjetil Indahl i Sør-Øst politidistrikt fortalte tirsdag morgen at mannen som ble truffet flyktet til en annen leilighet i samme boligblokk.

–Vi fikk raskt lokalisert den skadede som ble overtatt av ambulanse. Den første patruljen på stedet fikk kontroll på den ene av gjerningspersonene, forteller Indahl.

Etter hundesøk i tre timer ble to andre personer pågrepet i området like før klokken 06.00. Alle tre siktede skal være kjenninger av politiet.

Indahl opplyser til VG at fornærmede og den ene gjerningsmannen bor på samme adresse.

Krimsjef i Larvik, Knut Vidar Vittersø, forteller ved 10:30-tiden at mennene er delvis avhørt eller under avhør, men han vil ikke gå nærmere inn på forklaringene deres eller hvordan de stiller seg til siktelsen.



– Mannen fikk to skudd i kroppen, det ene i hodet, men han er uten livstruende skader, opplyser Vittersø.

NTB skriver at politiet ennå ikke har funnet våpenet som ble brukt i skytepisoden, men dette ønsker ikke politiet å kommentere.

– Vi jobber fortsatt på stedet, sier Vittersø.