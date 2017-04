To menn sendt til sykehus etter at båten deres kantret i Nordfjord

De to eldre mennene var 50 til 100 meter fra land og den eldste på over 80 år greide ikke å komme seg opp i båten igjen. Med én åre og båten halvfull av vann padlet de til land.

Det forteller politiet i Sogn og Fjordane.

To eldre menn var i kveld ute ved Bryggja i Nordfjorden i Sogn og Fjordane for å trekke opp garn da båten deres veltet. Begge er nedkjølt og er fraktet til sykehus.

– De er godt voksne karer begge to, han ene er over 70 år og han andre over 80. Båten veltet under opptrekkingen av garn, og de greide å få båten opp igjen mens de lå i vannet. Men bare han ene kom seg oppi båten, han yngste, sier operasjonsleder Magne Faleide ved politiet i Sogn og Fjordane til VG.

Han forteller at båten var halvfull av vann og den ene åren var borte. De to mennene anslår ifølge politiet at de var rundt 50 til 100 meter fra land.

– Den ene åren hadde de mistet, men han yngste greide å padle inn mens han på over 80 år hang i ripa, sier Faleide.

– Den yngste av dem går det veldig greit med, men han som lå lengst i vannet var mer nedkjølt. Tilstanden hans er ukjent, sier operasjonslederen til VG.

