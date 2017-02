Sluttet som politimester for ett år siden – er fortsatt «politimester»

De sluttet som politimestre for ett år siden – men har fortsatt krav på politimesterlønn og på å kunne titulere seg «politimester».

1. januar i fjor fikk Norge 12 politidistrikter i stedet for 27. Dermed ble det også færre politimestre.

Men noen av dem som mistet politimesterjobben, har imidlertid krav på å få beholde både lønn og politimestertittelen en stund til.

POLITIMESTER: Tormod Bakke, her aktor i en rettssak i fjor, er nå fungerende leder for Hedmark i Innlandet politidistrikt. Han har beholdt tittelen «politimester», som han kan inneha til 31.07.2018. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Årsak: Da politireformen trådte i kraft, var åremålet deres som politimestre ennå ikke gått ut. Dermed har de krav på å beholde lønn og tittel så lenge åremålet varer. Selv om de ikke lenger jobber som politimestre.

Blant dem er Rita Kilvær, tidligere politimester i Telemark. Hun er nå fungerende leder for området Telemark i samme politidistrikt, og mener regelen er mest teoretisk.

Ifølge Politidirektoratet har hun nemlig også beholdt tittelen «politimester» – i teorien.

– Her går jeg i visepolitimesteruniform, det gjør alle som leder de forskjellige geografiske områdene. Vi kan jo ikke ha flere enn én politimester i Sør-Øst politidistrikt, ler hun da VG ringer.

– Det er en gammel institusjon det med embetsmenn, det er en beskyttet tittel, men jeg ville aldri finne på å kalle meg det i praksis.

Etter at hun skiftet stilling, har hun også beholdt samme lønn som da hun var politimester.

– Da vi omorganiserte i politiet var det ingen som skulle miste jobben. Enten har du krav på en stilling fordi den ble videre ført, eller så har du krav på en annen, passende stilling. Så i staten er det sånn at du ikke skal miste lønnen din uansett, sier hun.

– En del av vernet

Blant dem er Sissel Hammer, tidligere politimester i Nordre Buskerud. Hun er nå seksjonsleder i Politidirektoratet.

Sluttet i jobben – er fortsatt konstituert Disse politimestrene har fortsatt åremål etter 1.1.2016

Sissel Hammer, tidligere politimester i Nordre Buskerud, er nå seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD. Tittel: Seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD Konstituert politimester til 31.03.2017 Lønn: 951.600

Johan Martin Welhaven, tidligere politimester i Hedmark, nå visepolitimester og fungerende leder Hedmark (innlandet). Tittel: Konstituert visepolitimester i Innlandet Var opprinnelig konstituert politimester til 30.11.2017 Lønn: 959.000

Rita Kilvær, tidligere politimester i Telemark politidistrikt. Nå er hun fungerende leder Telemark (Sør-Øst). Konstituert til 18.10.2018 Tittel: Politimester Lønn: 954.600

Arne Jørgen Olafsen, tidligere politimester i Follo politidistrikt, nå visepolitimester i nye Øst politidistrikt. Var opprinnelig konstituert til 31.12.2018. Tittel: Visepolitimester Øst Lønn: 975.000

Tormod Bakke, tidligere politimester i Hedmark politidistrikt, nå fungerende leder Hedmark (Innlandet). Tittel: Politimester Konstituert til 31.07.2018 Lønn: 975.000 Geir Ove Heir, tidligere politimester i Salten politidistrikt: Var opprinnelig konstituert til 11.09.2017, har nå ulønnet permisjon.

– Før reformen ble politimestre utnevnt i åremål på seks år. Da det ble klart at det ble en politireform, gikk departementet over til å konstituere politimestrene i stedet, slik at i stedet for seks år, fikk de stort sett ett år av gangen. Det var for å redusere antall politimestre som satt med åremål utover da reformen skule tre i kraft, sier Frode Aarum, seksjonsleder ved seksjon for arbeidsrett i Politidirektoratet, til VG.

Han sier de som fremdeles er konstituert som politimestre, har krav på politimesterlønn, selv om de ikke fikk stillingen som politimester.

– Ja, for det er en del av det vernet embetsmenn har. De har krav på den lønnen så lenge de er konstituert, de har også krav på å beholde tittelen «politimester».

Ikke lavere lønn

Nåværende visepolitimester Arne Jørgen Olafsen har den lengste avtalen. Hans åremål varer helt til 31.12.2018.

– Ville de hatt lavere lønn nå dersom de ikke fremdeles hadde vært konstituerte som politimestre?



– Sannsynligvis ikke – det å være konstituert gir et absolutt vern, men det er ikke ofte man går ned i lønn selv om man endrer stilling. Men dette er ikke mulig å si helt sikkert.

Han understreker at dette er tidligere toppledere, som utfører ansvarstunge oppgaver i distriktene, selv om de ikke lenger er politimestre.

– De har sin faktiske kompetanse i behold, og den har etaten stor glede av.