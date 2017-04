Slik endte påsketuren for denne politipatruljen

Utrykningen til denne patruljebilen fikk en brå slutt.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt ønsker ikke å gi ytterligere kommentar til VG utover det de har skrevet på Twitter. Hendelsen skjedde ved Trædalkrysset nord for Narvik.

Politiet melder på Twitter at en patruljebil under utrykning har kjørt av veien, og at det ikke er noen personskader. Ingen andre biler skal være direkte involvert.

Politiet skriver at de kjørte forbi et annet kjøretøy, som så svingte inn i en avkjøring. Politibilen havnet i grøfta som følge av unnamanøveren.



VG har tidligere omtalt patruljebiler som har havnet i uheldige episoder. Blant annet denne politibilen som kjørte av veien og veltet i Buskerud og en politibil som havnet i grøfta i snøværet i Trøndelag.