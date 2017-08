Simon (8) ble skremt av innbrudd – fikk besøk av politiet

Da Simons mamma fortalte politiet at Simon var redd for å sove om natten, kom politiet på besøk. – Tror det har gjort ham tryggere, sier mor, Tina Cecilie Børke.

For tre uker siden var det innbrudd i hjemmet til åtte år gamle Simon Tomter Børke og familien hans.

– Vi hadde sommerferie og tilbrakte den på feriehuset vårt. Med jevne mellomrom tok vi turen hjemom for å se til kattene. Denne dagen var det meg og Simon som dro hjem, forteller Simons mamma, Tina Cecilie Børke.

MAMMA: Tina Cecilie Børke. Foto: PRIVAT

Synet som møtte dem sjokkerte; Et vindu inn til hovedsoverommet var knust. Det var rotete, og alle skuffer og skap var åpnet. Men innbruddstyven hadde bare tatt med seg noen euro-mynter og en parfyme.

– Simon var åpenbart sjokkert over at noen kunne gjøre noe sånt, sier mamma Tina.

Også hans soverom hadde blitt saumfart.

Skummel opplevelse

Etter at ferien var over taklet barna det greit, ifølge Tina.

–Men, Simon, som egentlig alltid er tøff, ble redd for å sove på soverommet sitt om natten.

Han fryktet at de skulle komme tilbake, og den frykten ville Børke gjøre noe med.

Hun ringte derfor politiet for å forklare situasjonen. De ble enige om å ta seg en tur for å prate med åtteåringen.

I går kveld kom politiet på besøk.

FIKK HOLDE: Simon fikk sitte i bilen, teste ut blålys og holde i politiutstyr. Foto: TINA CECILIE BØRKE

– De var veldig hyggelige og tok seg god tid da de pratet med Simon.

De snakket mye om innbrudd. At det sjelden skjedde innbrudd samme sted to ganger. Og at de som hadde gjort dette mest trolig var langt unna. I tillegg fortalte politibetjente som var på besøk at de passet ekstra godt på i området på nattetid.

– De fikk ham til å føle seg trygg. Etter hvert ble det prat om fotball, og Simon fikk sitte i politibilen. Med blålys og det hele. Det var en veldig stor opplevelse for oss, forteller Børke og legger til:

– Nå forsøker vi å finne tryggheten igjen, og har installert et solid alarmsystem. Det var kjempestas at politiet tok seg tid til dette. Jeg tror Simon har vokst en halv meter! Dette var en frykt han kunne hatt med seg lenge, men jeg tror dette har bidratt til å gjøre han tryggere.

Politiet: – Viktig å skape trygghet

Madeleine Delbeck er fungerende seksjonsleder for ordensseksjonen ved politiet i Follo.

– En av politiets viktigste oppgaver er å skape trygghet i samfunnet. Og det gjelder alle mennesker, uavhengig alder, sier hun.

– Er det vanlig at man gjør dette?

– Nei, det er ikke vanlig prosedyre. Men når en mor henvender seg til oss, ønsker vi å bidra etter beste evne.

Karoline Paulsrud Schie (24) og Gaute Solem Haugen (26) er politibetjentjentene som var på besøk til Simon. De er begge sommervikarer.

– Det var veldig hyggelig å få lov til å oppsøke noen på den måten. Han hadde et par kompiser på besøk også, så jeg tror det føltes litt kult at vi kom. Og det var veldig trivelig for oss også, sier Paulsrud Schie.

Begge betjentene kan bekrefte at dette ikke var en helt vanlig dag på jobben.

– Det er sjelden vi får gjort noe slikt. Men dette var såpass viktig og forebyggende for at gutten skulle ha det bra. Dette er jo en utrolig fin del av jobben, å gjøre befolkningen trygg, sier Solem Haugen.