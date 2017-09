Rasende Blattmann hudflettet politiet i Kristiansand

Bystyrerepresentant Trond Blattmann (Ap) mener politiet oppførte seg «ubrukelig» da nazister marsjerte ned Kristiansands paradegate 29. juli.

Ledelsen i Agder-politiet hadde møtt opp på onsdagens formannskapsmøte i byen for å forklare hvorfor de ikke grep inn under sommerens nazidemonstrasjon, skriver Fædrelandsvennen.

Under møtet kokte det over for Aps Trond Blattmann, som mistet sønnen Torjus (17) på Utøya 22. juli 2011.

– Jeg er lynforbannet på dere. Dere kommer med juridiske termer og unnskyldninger for det dere har gjort. Jeg synes det er skammelig, freste Blattmann under ordskiftet i formannskapet, ifølge Fædrelandsvennens referat.

Politiet forklarte at de mente de ikke hadde hjemmel til å gripe inn da 70 demonstranter fra en gruppe som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte ned hovedgaten i Kristiansand i sommer.

Ifølge politiet var 50 av demonstrantene fra Sverige, 17 fra Finland og tre fra Norge.

– Dette var en maktdemonstrasjon, ikke en ytring, og var utelukkende ment for å skape frykt i befolkningen. Det ville dere ikke stoppe. Dette finner vi oss faen ikke i lenger, sa Blattmann.

Visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt sa at han hadde forståelse for at Blattmann hadde hatt opplevelser som gjorde at han reagerte sterkt:

– Dette er ikke noe jeg eller andre i Agder politidistrikt ønsker å se i gatene i Kristiansand. Vi har gjort en vurdering, og er av den oppfatning at vi må ivareta ytringsfriheten.