Rakavan-mysteriet: Mobilen ble besvart, men ingen snakket

Da han ikke dukket opp om natten, ble han oppringt av utålmodige venner. Telefonen ble besvart, men ingen snakket i den andre enden.

Bare minutter senere forsvant alle signaler fra telefonen.

Dette forteller Piratheepan Jeyakaran (27) på vegne av familien, til VG.

Mandag er det planlagt nye søk med dykkere ved Stavne bro, som ligger lenger oppe i Nidelva enn Elgeseter Bru, hvor det tidligere er søkt. Mobildata skal indikere at han var i nærheten av dette stedet da telefonen ble slått av.

– Det virker merkelig at han skal ha gått hit, han er godt kjent i området. Men mobildata støttes av et vitne som kan ha sett ham i et smug i den retningen, altså mot Ila, som betyr en omvei, sier Piratheepan.

Dag to: Politiet starter søk

Fadder-fest

21-åringen Rakavan Jeevaharan forsvant på vei hjem fra en lukket kick-off-

SAVNET: Rakavan Jeevaharan (21) Foto: Privat

fest for faddere foran fadderuken blant studentene i Trondheim natt til 15. august.

– Et stort tamilsk miljø i Trondheim støtter nå opp om familien og de nærmeste, i tillegg til at vi har fått en enorm støtte fra både venner og ukjente fra fjern og nær, forteller Piratheepan. Han er kjæreste med den savnedes søster.

Dag tre: Politiet utvider søket

Den savnede er fra Stavanger, men studerte økonomi på BI i Trondheim på andre året. Han skulle være fadder for nye studenter, og arrangementet han var på, var for faddere som skulle starte å lede nye studenter neste dag. Han hadde uttrykt kvelden før at han gledet seg til neste dag som fadder for nye studenter.

Slik skal kontakten med 21-åringen ha vært før han forsvant: Kokken 00.48 sender han SMS til sin søster med beskjed om at han var på vei hjem, og at han da var ved Elgeseter bro, bare noen hundre meter fra hjemmet i Elgesetergate.

Familien: Det er som et mareritt

Her er de siste bildene av Rakavan, idet han går fra utestedet Mint i Trondheim sentrum natt til tirsdag 15. august.





Skurrelyder

– Da han ikke kom, prøvde jeg å ringe ham. Jeg ringte to ganger, en gang klokken 01.22. Telefonen ble tatt, men jeg hørte bare skurrelyder, som om telefonen lå i lommen mens han gikk. Jeg prøvde å rope navnet hans, men fikk ingen reaksjon. Jeg ringte en gang til, og det samme skjedd. Tredje gang jeg ringte, kom jeg på telefonsvarer, forteller Piratheepan.

Han sier at politiet opplyser at telefonen ble avslått klokken 01.26, men at det er uklart om dette skyldes at den aktivt ble slått av, eller om den gikk tom for batteri.

– Det kan jeg bekrefte, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag.

– Det skal gå an å lese ut av mobildata hvorvidt telefonen for eksempel ble manuelt slått av eller om den gikk tom for strøm, men jeg vet ikke hva analysen sier, opplyser han.

Da Rakavan ikke kom hjem, gikk vennene mot Elgeseter bro, men fant ham ikke. De tenkte da at han måtte ha gått med venner, og gått tom for batteri på telefonen. Da han heller ikke dukket opp neste dag, meldte de saken til politiet.

Glad gutt

– Rakavan var en glad gutt. Han hadde vært på fadderfest, men var ikke overstadig beruset denne kvelden, mener Piratheepan.

Politiet i Trondheim har avhørt ett vitne som kan ha observert 21-åringen i sentrum av byen, i det aktuelle tidsrommet. De har også overvåkningsvideoer som kan viser den savnede. Det er gjennomført leting med blant annet dykkere i Nidelven, som renner under Elgesæter bro. Politiet har ingen aktivitet i saken i helgen.