Politisjefer til justisministeren: Truet med å gå av

BRUSSEL/OSLO (VG) Oslo-politiets raseri mot justisminister Grete Faremo (Ap) i 2012 var så sterkt at politilederne Anders Snortheimsmoen og Johan Fredriksen truet med å gå av, midt i et møte med Faremo.

Bakteppet var at politiet nektet helikopterbistand fra Forsvaret i forbindelse med Stortingets åpning samme høst, fordi Justisdepartementet fryktet at andre ville komme til skade dersom man måtte skyte fra helikopteret.

I boken «På vår vakt», om politiets beredskapstropp, avslører forfatteren Malin Stensønes hva som skjedde da rasende ledere fra Politi-Norge troppet opp på justisministerens kontor 2. november 2012.

Politisjefene, med politidirektør Odd Reidar Humlegård i spissen, kom for å protestere mot at Oslo-politiet ble nektet helikopterbistand fra Forsvaret da terroralarmen gikk under Stortingets åpning en måned tidligere.

Oppfattet som mistillit



FORFATTER: Malin Stensønes, her fotografert i regjeringskvartalet hvor 22. juli-angrepet startet, har skrevet bok om Beredskapstroppen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Stensønes skriver at politilederne oppfattet avslaget på sin bistandsanmodning til Forsvaret som en ren mistillit mot landets best trente politistyrke, Beredskapstroppen, også kjent som Delta.



Årsaken til terroralarmen den 2. oktober, var det politiet karakteriserer som en reell trussel. Oslo-politiet mente at en tidligere straffedømt 43-åring, som dagen før hadde truet med å bombe NRK Buskerud, Statens Hus og politiet i Drammen, kunne befinne seg i hovedstaden.

I jakten på 43-åringen kom det også frem at mannen hadde kjøpt 60 liter diesel, som etterforskerne fryktet kunne være en av ingrediensene i en bombe.

Ville ha opp skarpskyttere



Anmodningen om å bruke to av Forsvarets helikopter slik at skarpskyttere kunne bidra til å beskytte sivile, stortingspolitikerne, regjeringsmedlemmene og Kongen, som var til stede under åpningen, ble avslått av en statssekretær i Justisdepartementet.

Avgjørelsen kom etter 70 minutter.: Forsvaret kunne mobilisere helikoptre, men Beredskapstroppen fikk ikke bruke dem som skyteplattform.

Begrunnelsen var at politikerne ikke ville risikere kaos og skader på de prominente gjestene under Stortingets åpning, dersom noe gikk galt i en politiaksjon.

– Du må finne ny sjef



Men nå avslører Malin Stensønes et hittil ukjent drama fra innsiden av møtet 2. november:

Da Faremo hadde forsvart sin beslutning, tok Anders Snortheimsmoen, beredskapstroppens daværende sjef ordet:

« Hvis det er dette statsråden har å si, ber jeg om tillatelse til å forlate dette møtet. Da har det ingen hensikt at jeg er her. Og jeg sier til deg at du må finne en ny sjef til å lede Beredskapstroppen. For dette finner jeg meg ikke i.»

Ifølge boken fulgte Johan Fredriksen, som da var stabssjef, opp:

«Jeg støtter Anders fullt ut», sa han.

«Vi fikk kritikk etter 22. juli for ikke å ha ivaretatt sikkerheten på Stortinget. Når nå hele det offentlige Norge, med dertil hørende myndighetspersoner, er samlet i det samme bygget, så får vi ikke nødvendig tillit eller bistand, til å ivareta det som er vår funksjon og vårt ansvarsområde. Det kan jeg ikke leve med», sa Fredriksen.

Så tilføyde Johan Fredriksen:

«Du får se deg om etter en ny stabssjef også.»

«Politidirektøren kremter og sier: – Som du skjønner, justisminister, er

dette en svært alvorlig situasjon», skriver Stensønes videre.

Pressemelding



For å hindre en stor politisk skandale, startet de som var til stede på møtet å forhandle om en pressemelding. I den ble det føyd til en egen uttalelse fra Grete Faremo:

«Det er viktig for meg å understreke følgende: Beredskapstroppen har kompetanse til å bruke Forsvarets helikoptre som ildstøtteplattform. Dette øves det jevnlig på. Jeg har full tillit til deres evne til å løse skarpe oppdrag, også i folkerike byområder. Det må ikke etterlates et inntrykk av noe annet.»



Til TV2 samme kveld sa Faremo at hun hadde full tillit til at beredskapstroppen kunne løse skarpe oppdrag også i byområder hvor det er mye folk.



Dermed var skandalen unngått, ifølge Stensønes.

Bekrefter historien

Anders Snortheimsmoen, som pensjonerte seg og gikk av i 2014, sier til VG at han kjenner seg igjen i bokens beskrivelse av dette møtet:

– Disse opplysningene kommer ikke fra meg, men jeg kan bekrefte at det hun skriver er slik jeg opplevde dette møtet, sier beredskapstroppens tidligere sjef.

– Når du likevel ikke gikk av, følte du at Faremo gikk tilbake på det du oppfattet som mistillit?

– Ja, i min verden så gjorde hun det. Hun sa at hun hadde full tillit til beredskapstroppen, og at hun ville skrive en pressemelding hvor hun klargjorde det. Jeg gikk fra møtet, overbevist om at dette ikke ville skje igjen, sier Snortheimsmoen.

Også politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier til VG via sin informasjonsavdeling at han kjenner seg igjen i bokens beskrivelse av møtet.

Faremo: Ikke mistillit



SVARER: Grete Faremo (Ap) var justisminister i Jens Stoltenbergs regjering fra høsten 2011 til regjeringsskiftet i 2013. Foto: Roger Neumann , VG

Grete Faremo er nå leder av FNs avdeling for prosjekttjenester. VG har forelagt henne opplysningene boken til Stensønes.

I en epost tilbakeviser hun at politifolkene hadde grunn til å føle mistillit fra politisk ledelse:

«Det var ingen i daværende politisk ledelse som hadde mistillit til ledelsen i beredskapsstyrken før dette møtet. Om det var noen som gikk inn i det møtet med motsatt forestilling så var det feil og det ble avklart. Alle fortsatte i sine stillinger», svarer Faremo, og legger til:

«Så vidt jeg ble gjort kjent med var det heller ikke første gangen Snortheimsmoen tok på vei overfor sine foresatte. Men også denne gangen gikk det over.»

