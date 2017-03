Politimann møtte i retten etter å ha kjørt i 133 km/t

En politimann er i Alstahaug tingrett tiltalt for å ha kjørt for fort, etter at bilen han kjørte ble stoppet av UP. Mannen erkjente ikke straffskyld.

Ifølge tiltalen holdt politimannen en gjennomsnittsfart på 133 kilometer i timen, målt over en distanse på 4859 meter i Toventunnelen mellom Leirfjord og Vefsn kommuner i Nordland.

Saken ble først omtalt i avisen Helgelands Blad.

Hendelsen skjedde 20. oktober 2016. Utrykningspolitiet stoppet politimannen og hans makker ved midnattstider.

Endret forklaring

Da UP stoppet bilen, innrømmet betjenten å ha kjørt for fort og erkjente straffskyld for dette, skriver avisen.

Mannen samtykket til at førekortet hans ble beslaglagt på stedet.

En uke senere trakk politimannen erkjennelsen og samtykket. Nå forklarte han at han og makkeren skulle ta igjen et kjøretøy som de hadde blitt oppmerksomme på da de spiste ved en bensinstasjon, gjengir avisen som var tilstede i rettssalen tirsdag.

Les også: Anmeldte UP for fart - mener politiet kjørte fortere

Ble paff og overrasket

– Da vi stoppet ham, beklaget han at han hadde kjørt slik, la seg flat og sa at det ikke var noen grunn til at han hadde kjørte for fort, sa UP-betjenten i retten.

Betjenten sa videre at han stusset over at den tiltalte ikke sa ifra tidligere at de hadde forfulgt en bil.

Den tiltalte forklarte dette med at han var ganske paff og overrasket over å ha blitt stoppet, og at han begynte å tvile på sine egne vurderinger under kjøringen.

Les også: VG var med da UP gjorde nytt storbeslag: Her blir de tatt etter biljakt på motorveien

Kan bryte trafikkreglene

I retten holdt den tiltalte politimannen fast på at han hadde rett til å bryte loven i forfølgelsen av en bil.

– Så lenge jeg har et formål med kjøringen, kan jeg fravike trafikkreglene. Det var det vi lærte på skolen og i praksisen, sa han ifølge Helgelands Blad.

Forskrift GP-4027 regulerer politiets mulighet til å forfølge biler. Der står det blant annet:

«Når det under utrykning eller forfølgelse er nødvendig å fravike trafikkbestemmelser, skal det alltid varsles med blinkende, blått lys, med mindre strengt tjenstlige hensyn tilsier at varsling unnlates.»