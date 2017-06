Politiker skal ha bestilt sex-overgrep mot barn direktesendt til sin PC

FAKTA: Operasjon Dark Room

* Aksjonen startet i 2015 etter at en etterforsker ved Vest politidistrikt så konturene av et større nettverk etter at en 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med jente på 14 år i Bergen.

* Politiet beslagla en stor mengde overgrepsmateriale fra mannen. Det viste seg å være snakk om flere aktive nettverk av personer med stor interesse for barn, som delte bilder og filmer.

* Aksjonen vokste og det ble etablert en egen operasjon som fikk navnet Dark Room, som blant annet har hatt som mål å stoppe pågående overgrep mot barn.

* Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår, med rundt 25 etterforskere i tett samarbeid med Kripos.

* Politiet har beslaglagt 150 terabyte med datamateriale i form av bilder, filmer og chatter

* 20 av de 51 personene som er involvert i sakene er pågrepet i Vest politidistrikt. 16 av disse er varetektsfengslet, og seks av dem sitter i varetekt per i dag. 31 personer er fra andre politidistrikter, og disse sakene er fortsatt under etterforskning.

Kilde: VG/NTB