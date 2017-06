Politiet skjøt 17 skudd – mente væpnet familiefar (35) måtte stanses

Politiet handlet i nødverge da de drepte en 35 år gammel mann i Kristiansand i en skuddveksling i fjor, mener etterforskerne.

«Etter omstendighetene anses det å ha vært påkrevd å stanse ham.» skriver Spesialenheten for politisaker i sin avgjørelse mandag.

Med det gir de medhold til de to betjentene som hele tiden har hevdet at de handlet i nødverge da de avfyrte 17 skudd i Kristiansand natt til søndag den 27. november i fjor. I en skuddveksling mellom to politimenn og den væpnede familiefaren (35) fra Vennesla traff de ham i overkroppen og drepte ham.

Sa noe grusomt ville skje



Spesialenhetens påtalebeslutning frikjenner de to mennene som, og kaster nytt lys over dramaet som utspilte seg i Kristiansand sentrum.

Klokka var 04.36 da politiet ble kontaktet av et vitne som fortalte at han nesten var blitt påkjørt av den nå avdøde mannen. Han skal ha bedt vitnet kontakte politiet fordi han var redd for seg selv, vist fram et skytevåpen og sagt at «noe grusomt» ville skje.

Operasjonssentralen satte inn tre patruljer i jakten på mannen, og beordret bevæpning med både ett- og tohåndsvåpen.

«Faaen, han skyter»

Mens politiet søkte etter mannen ble han påtruffet flere steder rundt Kristiansand.

En av patruljene oppdaget 35-åringens bil parkert ved en bensinstasjon. Da de nærmet seg så de plutselig en mann på førersiden sette seg på kne og sikte mot dem.

«Faaen, han skyter» har den yngste av de politimennene forklart at han utbrøt like etter at et haglskudd traff siden på bilen deres fra noen titalls meter. 35-åringen gikk tilbake i bilen og kjørte videre.

Det tungt bevæpnede politiet tok opp jakten sammen med kollegene sine. Den eldre politimannen i patruljen som ble beskutt tenkte da at situasjonen ville bli farlig, ettersom mannen ikke viste noen tegn til å ville unngå dem.

Skulle stoppes med alle tilgjengelige midler



De to politimennene ble enige om at de ikke ville åpne ild mot en bil i bevegelse, men de bestemte at de ville skyte for å stoppe den bevæpnede mannen. Operasjonssentralen hadde også gitt ordre om å stoppe ham med alle tilgjengelige midler.

Da de fant bilen igjen følte de seg imidlertid lurt inn i en felle. Mannen satt på nytt i skytestilling og siktet på dem. Betjenten som førte bilen ga gass og de kom seg i skjul på andre siden av en rundkjøring, bak et plantefelt. De to var iført tunge hjelmer og skuddsikre vester, og mens yngstemann kom seg ut av bilen satt sjåføren fast noen sekunder.

– Jeg må skyte først



Mens makkeren satt fast i bilen gikk den yngste politimannen fram med maskinpistolen hevet. Han har forklart at han fryktet for livet sitt, og at han ikke ville gå fram og møte situasjonen.

– Jeg må skyte først, hvis ikke blir jeg skutt, har han gjengitt i avhør med Spesialenheten.

Mens 35-åringen sto utenfor bilen skjøt politimannen en håndfull skudd, og registrerte at ett av dem traff. Familiefaren satte seg inn i bilen og begynte å kjøre. I mellomtiden kom den eldre makkeren til, og begge to åpnet ild mot den flyktende bilen. De to skjøt til sammen minst 17 skudd.

FIKK BISTAND: Spesialenheten fikk hjelp av Kripos for å kartlegge hva som hadde skjedd. Her sporer en krimtekniker en kulebane gjennom et hull i frontruten. Bakruten ble smadret av politiets kuler. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Mener det var nødverge



Den drepte 35-åringen kom 250 meter før bilen stanset på høyre side av en bro i nærheten. Her fant politiet ham hengende ut av bilen. De iverksatte førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

Etter mer enn et halvt års etterforskning har Spesialenheten konkludert med at de to handlet i nødverge, og at det var påkrevd å stanse mannen under omstendighetene.

– Urettferdig avgjørelse

Advokat Frode Sulland Foto: VG

Familien til den drepte mannen reagerer på Spesialenhetens frifinnelse av de to politimennene som skjøt.

– De er overrasket og skuffet. De synes dette er en urettferdig avgjørelse. De har vanskelig for å akseptere at det var lovlig å drepe ham da han var på vei bort, sier familiens bistandsadvokat Frode Sulland til VG.

Han mener avgjørelsen særbehandler politiet.

– Med de strenge reglene det er for nødverge i norsk lov er det vanskelig å se for seg at noen andre enn politiet ville sluppet unna med dette, sier han.