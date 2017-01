Politiet melder om «kvinneboom»: 18 prosent av politilederne er kvinner

I fjor gikk kvinneandelen i politilederstillinger opp med to prosentpoeng. Tross nye kvinnelige toppledere er det fortsatt ingen tvil: Andelen kvinner er altfor lav.

Politidirektoratet lanserte i høst en plan for å få flere kvinnelige ledere og størst utfordringer har de på politistillinger.

Antallet kvinner i politilederstillinger lå ved utgangen av 2015 på lave 16 prosent. Ifølge ferske tall fra politidirektoratet har det nå krøpet opp på 18 prosent.



Politiet vil ha flere. En av utfordringene er imidlertid at kvinner ikke søker, sier Politidirektoratet.

– Jeg tror rett og slett at noen, men ikke alle, trenger en liten bekreftelse på at de er godt nok kvalifisert av den som sitter og rekrutterer. De trenger et lite puff. Det er nok litt flere menn som føler seg kvalifisert, selv om de ikke er det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til VG.

Humlegård viser til sine ni nyansatte kvinnelige toppledere, fem visepolitimestere og fire politimestre, som han håper kan inspirere flere kvinner til å søke lederstillinger. Selv omtalter Politidirektoratet dette som en «kvinneboom» i politiet.

Vil at flere skal søke



– Vi har hatt noen lederstillinger ute, og det er for så vidt riktig at svært få damer søker. Det er krav til ansiennitet, erfaring og kompetansekrav som må fylles for å få jobb, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta, som er en av de ni nye kvinnelige topplederne.

– Vi har en kjempejobb å gjøre, understreker hun.



KVINNER PÅ TOPP: Politimester Tone Vangen har fått selskap av en kvinnelig visepolitimester. Nå håper de på flere kvinner i resten av organisasjonen. Foto: Frode Hansen , VG

I Nordland politidistrikt har det i 2016 blitt kvinnetungt på toppen, med både kvinnelig politimester og visepolitimester.

Nå blir utfordringen resten av politidistriktet.

– Jeg har nettopp lyst ut en lederstilling på enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, og der har jeg bare fått menn som søkere. Det selv om jeg i forkant snakket med ganske mange kvinner og sa at «jeg ser deg» og «du kan være aktuell for ledelse», sier politimester Tone Vangen i Nordland.

Politidirektoratet har satt som mål å få 40 prosent kvinner i politilederstillinger med personalansvar innen 2027. I Nordland politidistrikt hadde de ved årsskiftet 16 prosent, opp fra 11 prosent i 2015.



– Det er ikke et tall å heise flagget for uansett, det viser at vi har masse jobb å gjøre i Nordland også. Men jeg tenker at vi som er øverst nå, både politimester og visepolitimester, kan fremstå som rollemodeller og hjelpe litt på med motivasjonen, sier Vangen til VG.

Les også: Dette er Norges politimestre. Fire av dem er kvinner.

Må settes i posisjon

Politidirektoratet har lansert omorganiseringen av politiet som en god mulighet til å få inn flere kvinner. Politidirektør Humlegård sier det kreves konkrete handlinger, at kvinner bes søke på jobber eller at de settes i posisjon til å bli ledere. For 45 prosent av alle ansatte i politiet, totalt, er nå kvinner.

Fakta: Kvinneandelen i politiet POD teller her kun de lederne som har personalansvar. I 2016 ble det ansatt fem nye kvinnelige visepolitimestre (i Sør-Vest, Vest, Trøndelag, Troms og Nordland) i tillegg til fem kvinnelige politimestre (i Finnmark, Nordland, Sør-Øst, Agder). Det er totalt 24 politimestre og visepolitimestre, og 22 av stillingene ble besatt nå til våre nye politidistrikt. 9 av 22 nyansatte var kvinner.

– Vi har et program for mellomledere, for det er litt vanskelig å bli toppleder før du har blitt mellomleder. Det er bra dekning på administrative stillinger og juriststillinger, men blant de politiutdannede så er det for få kvinner som har lederstillinger. Og det tallet har stått på stedet hvil, sier Humlegård.

I administrative lederstillinger var det ved årsskiftet 59 prosent kvinner, mot 37 prosent kvinnelige ledere i juriststillinger.

– Vi er midt oppe i oppbygningen av en ny organisasjon, og dette er noe vi vil ha fokus på, men samtidig er vi bundet av de reglene som gjelder, med kompetansekrav og kriterier som må fylles for å bli leder, sier politimester Hætta i Finnmark.

– Tidligere var det slik at menn kanskje ville bli dyktigere etterforskere å dyrke faget, men jeg synes det er positivt at vi nå har mange kvinnelige fagledere. Det kan vi bygge videre på når vi skal bygge personalledelse. Vi har mange kvinnelige fagledere i Finnmark, påpeker hun.

Les også: Krever at politimestrene leverer på likestilling

UTVIKLING: HR-direktøren i POD påpekte i høst at kvinner i politiet måtte gå med skjørt helt fram til 1973. Siden da har de kommet langt, men fortsatt er andelen kvinnelige ledere i politistillinger veldig lav. Bildet ble tatt i Nordre Gate i Trondheim i 1962. Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

I Nordland påpeker Vangen at det ikke er mulig å få til en drastisk endring over natten, men at ting går i riktig retning.

– Den åpenbare grunnen til at færre kvinner søker, er at politiet tradisjonelt har vært en mannsdominert arbeidsplass. Så når du skal gjøre valg eller tilsette folk, vil det normalt sett være flere menn å velge i. Men jeg tenker også at politiet har endret seg. At det er maskuline verdier, så tøft å jobbe i politiet og at kvinner ikke kan lede, er ikke min erfaring, sier Vangen, politimester i Nordland.

Les også: Metlid hardt ut mot kultur for lederansettelser i politiet