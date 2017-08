Politiet i Trøndelag før kveldens nachspiel-skred: Ta hensyn til naboene!

Trøndelag politidistrikt sier de får fryktelig mange klager på nachspiel. Og de tror ikke denne lørdagskvelden blir noe annerledes.

For å få problematikken med høylytte nachspiel til å gå inn hos dem som gjerne fester til langt på natt, har operasjonssentralen i Trøndelag i dag tatt i bruk en ny metode.

De har laget en avstemning.

«Er det ok at naboen holder vorspiel på kvelden for så å følge opp med høylytt nachspiel fra klokken 03:00 og utover morgenkvisten?» spør de på Twitter, med svaralternativer.



Etter 320 stemmer var det «nei, absolutt ikke greit» og «ja, hvis jeg er invitert» som leder avstemningen.

Politiet sin oppfordring er å ta hensyn til naboene.

– Det er en muntert forsøk på å få folk til å ta hensyn til naboene sine, for vi vet at klagene kommer. Det kommer et skred med klager rundt midnatt, og så fra 03:00 og utover. Det er ikke sjelden vi har klager på nachspiel til lenge etter at dagvakten har startet, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til VG.

– Vi har fryktelig mange klager på nachspiel, understreker han.



Kimo påpeker at Trondheim, som han sitter i, er studentby i tillegg.

– Det er sikkert som dette over hele landet, hver eneste helg, med klager på nachspiel over hele fjøla. Men vi er jo studentby i tillegg. Studentene fester helt til de plutselig skjønner at de har eksamen, sier Kimo.

Les også: Et dikt til Twitter-politiet