Politiet i søket etter Rakavan: – Situasjonen føles fastlåst

Politiet har fremdeles få spor å gå etter i søket etter Rakavan Jeevhara (21) som forsvant for to uker siden.

Rundt 80 videoopptak har hittil blitt gjennomgått av politiet, på jakt etter spor som kan gi dem indikasjoner på hvor Rakavan Jeevhra kan ha forsvunnet natt til 15 august. Men hittil er det ingenting som peker seg spesielt ut og som kan hjelpe dem videre i en konkret retning.

– Vi går gjennom de siste opptakene nå og det er dessverre ingenting som drar oss i den ene retningen mer enn den andre, sier etterforskningsleder Arve Vagnhild ved Sør-Trøndelag politidistrikt:

– Situasjonen føles fastlåst, legger han til.

Gjennomfører nye søk



Mandag startet dykkere fra brann- og redningstjeneste søk i Nidelva ved Stavne bro i forbindelse med forsvinningen.

– Tidligere har vi gjennomført overflatesøk og leting langs elven i området, men nå søker vi i vannet, sier Vagnhild.

Mandag ettermiddag var det fremdeles ikke gjort noe funn.

Operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard, opplyser også at vannstanden i elven har blitt senket mandag for å hjelpe dykkerne i søket.

– Det er roligere forhold i elven nå og det er lite vann. Da skal det være lettere for dykkerne å søke, sier han.

Kan ha observert Rakavan



Mobildata skal indikere at 21-åringen var i nærheten av Nidelva ved broen da telefonen ble slått av natt til 15 august. Fredag forrige uke fikk politiet et tips som gir grunn til å tro at Rakavan kan ha blitt observert ved elven samme natt, forteller Vagnhild.

Den savnede er fra Stavanger, men studerte økonomi på BI i Trondheim på andre året. Han var på vei hjem fra en lukket kick-off-fest for faddere foran fadderuken blant studentene i byen like før han forsvant.