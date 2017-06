Politiet henlegger sykkeltyveri selv om de mistenker hvem tyven er

Politiet henlegger sak selv om de har bilder av sykkeltyveriet og trolig vet hvem som står bak.

24. mai, mens Håkon Walberg (21) var på jobb, ble sykkelen hans stjålet fra skolegårdens sykkelparkering.

Tyveriet hadde både ansatte og elever som vitner, men over to uker etter at saken ble anmeldt er fortsatt ikke saken oppklart. Det til tross for at politiet mener de vet hvem som står bak.

– Etter både beskrivelse fra vitner og bilde av tyveriet hevdet politiet at de trolig vet hvem tyven er. Likevel er ikke saken oppklart. Dette gir positive signaler til det kriminelle miljøet om at det er fritt fram – det får ingen konsekvenser å stjele, sier Linda Walberg (48), Håkon Walbergs mor, til VG.

Det var Budstikka.no som først omtalte saken.

SPLITTER NY: Håkon Walberg fikk kun glede av sykkelen til over 15.000 kroner i noen uker før den ble stjålet. Foto: PRIVAT

Fikk tips på sosiale medier

To dager etter at tyveriet og anmeldelsen fant sted hadde de ikke hørt noe fra politiet.

Linda Walberg tok derfor saken i egne hender og delte et bilde på Facebook av tyven mens han stjeler sykkelen. Tipsene rant inn.

LIKER IKKE NY POLITIREFORM: Linda Walberg tror den nye reformen vil føre til færre pågripelser. Foto: PRIVAT

Fire dager senere dro hun selv ned på politistasjonen for å følge opp saken. Der fikk hun beskjed om at saken ikke var blitt registrert før den dagen hun kom, og at det heller ikke var satt en etterforsker på saken.

– Først nå, over to uker etter at saken ble anmeldt, har sønnen min fått brev fra politiet om at saken er henlagt fordi det ikke er kommet tilstrekkelig med opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.

Frykter ny politireform

Walberg forteller at hun har hatt en mistanke om at politiet ikke kom til å ta saken videre, og at det var derfor hun delte bildet i sosiale medier. Selv om politiet legger til grunn at de ikke vet nok om vedkommende til å ta saken videre, sitter Walberg nå på nøye beskrivelser av tyvens utseende, folkeregistrert bostedsadresse og navn.

– Særlig nå som den nye politireformen er satt i kraft tror jeg vi vil se at flere politisaker i nærmiljøet vil forbli uløste. Jeg er redd vi går mot en utvikling der avstanden mellom politi og nærmiljø blir for stor, sier hun og legger til:

– Det langt færre pågripelser i Asker og Bærum hittil i år enn på samme tidspunkt i fjor, ifølge Budstikka.

Hun har ikke lenger tro på at sykkelen til 15.500 kroner vil komme til rette.

– Dette er ikke småpenger for en gutt på 21 år. Denne sykkelen har han spart til lenge og vært avhengig av for å komme seg til å fra jobb. Jeg forventer at politiet tar tak i dette. De vet alt de trenger å vite for å kunne gjøre jobben sin. Vi kommer nok til å benytte oss av klageretten.

Vil følge opp saken



Asker politistasjon bekrefter til Budstikka at de fikk inn anmeldelsen seks dager etter tyveriet. Årsaken er at Asker politistasjon ikke lenger tar hånd om nettanmeldelsene selv.

Politioverbetjent Hanne Gulbrandsen ved Asker politistasjon. forteller til avisen at politiet ikke har lagt saken helt fra seg.

– Vi har mistanke om hvem tyven er, og har iverksatt ting for å prøve å få tak i ham. Han er imidlertid ikke bosatt på fast adresse i Asker, så det er en av utfordringene, sier politioverbetjenten.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra etterforskeren som har hatt saken.