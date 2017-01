Politibil punkterte under utrykning

En utrykningsbil fra politiet har punktert på to hjul på trikkeskinnene i Trondheimsveien i Oslo.

Politiet var på vei til et oppdrag som gjaldt slåssing på Torshov i Oslo. På vei opp fra Oslo sentrum kjørte de inn på trikkens område.

VEIARBEID I OMRÅDET: Det var trolig grunnen til at politibilen punkterte. Foto: TIPSER

Punkteringen på to av bilens hjul skyldes trolig at det er veiarbeid i området hvor politibilen kjørte.

– Vi kjører med samme dekk som de fleste andre biler, så sånt skjer med oss også, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, til VG.

Han forteller at slåsskampen på Torshov ble tatt hånd om av to andre patruljer, og at den punkterte bilen kommer til å bli tatt hånd om på politistasjonen.

– Det var ingen dramatikk i dette, annet enn at det er slikt som skjer med de fleste biler. Nå får de hjelp til å få bilen inn på politihuset, så tar vi det derfra, sier Pedersen.

Pressevakt i Ruter, Gro Janborg, forteller til VG at den punkterte politibilen førte til forsinkelser på trikken i Oslo.

– Trikken satt fast på trikkeskinnene, noe som førte til forsinkelser på inntil 20 minutter på et par av trikkene i det området, sier hun.

Problemet løste seg like før klokken 20.30 onsdag kveld, da bilen ble tauet vekk.