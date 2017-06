Politi-strid foran sykkel-VM

Tillitsvalgte og Politidirektoratet er ikke enige om avtalene som skal gjelde når politifolk beordres i tjeneste utenfor hjemdistriktet under sykkel-VM.

I september skal Bergen være vertsby for sykkel-VM. Det er forventet at arrangementet vil tiltrekke seg opp mot 500.000 besøkende. Derfor må sikkerheten og beredskapen økes.

Planleggerne ved Vest politidistrikt har ifølge Politiforum sett at det trengs nærmere 1000 politifolk, herunder mange med spesielle kvalifikasjoner, for å gjennomføre jobben.

Politidirektoratet har ifølge nettstedet planlagt å ta i bruk retten til å beordre politiansatte til Bergen i de tre ukene VM pågår.

Politidistriktene og Utrykningspolitiet er bedt om å avgi opp mot 1000 tjenestemenn, mange med helt spesielle kvalifikasjoner. Alle distrikter, bortsett fra Finnmark, Troms og Nordland, skal være bedt om å avgi mannskaper.

Årsaken til politikrangelen er at de tillitsvalgte mener at Politidirektoratet (POD) ikke har lagt frem gode nok vilkår som gir politiansatte kompensasjon når de beordres om å reise til Bergen.

Fra tidligere har vanlig praksis vært at politiet har forsøkt å få til en frivillig beordring hvor tjenestemenn har meldt seg til innsats. Nå er denne frivilligheten «i ferd med å falle sammen som et korthus», skriver Politiforum.

Leste du denne? Bergenserne skrur opp husleien under sykkel-VM

Brudd i forhandlingene

Partene har vært i en rekke sonderings- og forhandlingsmøter uten å komme til enighet. Fredag opplyser Politiets Fellesforbund til VG at det er brudd i forhandlingene.

MISFORNØYD: Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener politifolk bør ha klarere og bedre økonomiske vilkår når de beordres ut på oppdrag. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Siste tilbud fra POD er av en slik karakter at vi ikke kan være med på det. Vi har dessverre ikke lyktes i å komme frem til en avtale som er god nok for våre medlemmer, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Nå er det ikke flere planlagte forhandlingsmøter og det er arbeidsgiverens tilbud som står.

– Våre medlemmer får selv vurdere om de ønsker å la seg frivillig beordre under slike vilkår, men vi er bekymret for politifolkets motivasjon dersom oppdragene ikke skal basere seg på frivillighet i fremtiden, sier han og legger til:

– Politidirektoratet forvalter en beordringsfullmakt som griper kraftig inn i de ansattes arbeidsforhold i gitte tilfeller. Det er en fullmakt som må forvaltes klokt.

Bevilgninger til politiet i 2016: Politiet får 300 millioner kroner

Vil ha bedre rammer



Tillitsvalgt for mannskapene i Utrykningspolitiet i Innlandet og Øst politidistrikt, Rune Kaspersen, sier også at han er bekymret for hvordan tjenestemennene vil bli kompensert.

– Enhver forandring av oppholdssted for en eller begge i en familie er en utfordring. Rent praktisk kan det bli vanskelig å få hverdagen til å gå rundt. En partner har ikke valgt politiet, men tjenestepersonen, sier Kaspersen til VG.

Ved tvangsbeordring kan politiet måtte gi kompensasjon for å dekke opp merutgifter som kan oppstå som følge av beordringen. Nå ønsker Kaspersen faste rammer.

– Det jeg ønsker er en standardisert avtale hvor man slipper å lure på hva som blir betingelsene. Dette er ikke kritikk av POD, men en oppfordring til å gjøre livet til tjenestemennene enklere. Jeg har enda ikke møtt en politimann som ikke vil stille opp for samfunnet der det trengs, men det vi ønsker er forutsigbarhet, sier han.

Lokallagsleder Kristin Aga i Oslo politiforening frykter at resultatet av beordringen er umotiverte politifolk, dårlige boforhold og stor belastning for dem som blir igjen i sitt opprinnelige distrikt.

− POD er opptatt av å skape motiverte og engasjerte medarbeidere. Hvis POD tror at to uker på madrass borte fra familiene med en inntektsnedgang bidrar til dette, er de på villspor, sier Aga til Politiforum.

Hun får støtte fra Kaspersen, selv om han ikke er direkte bekymret over fasilitetene som møter tjenestemennene som er beordret ut på jobb.

– Jeg tror at både politiet i Hordaland og arrangøren legger det så godt de kan til rette, sier han.

SINTEF-rapport: Politidirektoratet fikk kraftig kritikk

Ønsker å bevare motivasjonen



Aga forteller til VG at hun opplever at det ikke er tilstrekkelig vilje, eller et godt nok system, til å være i forkant av denne typen arrangementer og beordringen det medfølger.

GODT NOK: Håkon Skulstad i Politidirektoratet mener politiansatte får god nok kompensasjon når de beordres om å reise til Bergen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Jeg tenker at det må være helt vanlig innenfor arbeidslivet at man vet hva rammene for beordring er. Dette er ikke noe nytt, det er stadig store hendelser, men det må kunne gå an å ha klare rammer, sier Aga til VG og legger til:

– Jeg er opptatt av at man skal ta vare på den motivasjonen som finnes fra tidligere.

Assisterende politidirektør, Håkon Skulstad i POD, skriver i en epost til VG at polititjenestemenn vil få samme godtgjørelser som øvrige statsansatte i forbindelse med reiser innenlands og endret arbeidssted.

– POD ser ikke grunnlaget for særegne godtgjørelser utover dette, uttaler han.

Skulstad hevder videre at arbeidsgiver har i tillegg fastsatt en sjablongmessig kompensasjon for det tilfelle enkelte taper inntektsmessig på beordringen

– I praksis medfører dette tillegget at de fleste vil tjene på beordringen i seg selv. I tillegg vil det i forbindelse med forberedelse og avvikling av Sykkel-VM må det videre påregnes med en god del overtid som i seg selv vil medføre god økonomisk uttelling for mannskapene, sier Skulstad.

Det blir også sørget for at politiansatte som ikke kan bo hjemme får tilbud om å bo på hotell, påpeker han.

VG-AVSLØRING: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø