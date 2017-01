Øyenvitne: Kvinne med kniv ble lagt i bakken av busspassasjer

«Du dyttet meg!» Slik skal et knivdrama på 37-bussen i Oslo ha startet like før klokken 18 mandag kveld.

Svært store politistyrker rykket ut til Stortorget like før klokken 18.00 mandag kveld etter melding om at en kvinne stakk med kniv mot en medpassasjer.

DRAMATISK: Politiet i Oslo rykket tungt ut mot 37-bussen etter at en kvinne gikk løs på en medpassasjer med kniv. Her er innsatsleder Svein Arild Jørundland. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Da politiet kom fram, var den aggressive kvinnen lagt i bakken og kniven lå ved siden av, forteller innsatsleder Svein Arild Jørundland ved Oslo politidistrikt til VG.

«Du dyttet meg»

En av passasjerene, en 61-årig kvinne, forteller til VG.

– Jeg kom fra Lovisenberg sykehus og tok 37-bussen hjemover. Like foran meg satt en ung kvinne i 20-årene, med hodetelefoner på. Så kom en annen kvinne og ble stående i midtgangen nokså nær henne. Plutselig sier den stående kvinnen: «Du dyttet meg!». Kvinnen som satt, tok av høretelefonene og sa på en høflig måte at hun ikke hadde dyttet, eller at ingen hadde dyttet. Så tar hun på hodetelefonene igjen, sier passasjeren til VG.

Virket forvirret

Men kvinnen i midtgangen ble stående og observere den sittende kvinnen hele tiden., ifølge medpassasjeren:

– Hun virket forvirret. Så tok hun opp en kniv fra håndvesken – den kan ha vært cirka 20 centimeter, og hugger mot brystet på den sittende kvinnen. Hun skriker til, men blir ikke truffet. Hun som ble angrepet, klarte å komme seg ut av setet og rømme mot utgangen. Folk begynte å rope «stopp bussen, stopp bussen», sier passasjeren til VG.

Passasjer angrep

Det hele endte med at kvinnen selv gikk ut av bussen sammen med de øvrige passasjerene, men da ble lagt i bakken av en mannlig med passasjer som angrep henne bakfra og avvæpnet henne, forteller 61-åringen til VG.

Innsatsleder Jørundland sier til VG at kvinnen var lagt i bakken da politiet kom til stedet.

– De to involverte er nå begge på legevakten for sjekk, men ingen skal være skadet. Vi rykket ut stort blant annet på grunn av skadepotensialet inne på en buss – blant annet med bakgrunn i knivdrapet på en trikk på Bislett for noen år siden, sier innsatslederen.