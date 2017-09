Økt tilstedeværelse fra politiet i Oslo sentrum

Politiet i Oslo har økt sin tilstedeværelse i Oslo sentrum lørdag på grunn av store folkemengder i sentrum.

– Generelt har politiet ekstra god tilstedeværelse i sentrum når det foregår store arrangementer som Oslo maraton, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Han sier at noe økt sikkerhet er iverksatt for at de mange som løper, kjører eller går denne folksomme lørdagen i hovedstaden, skal føle seg trygge.

Mange sperringer



– Mye av byen er sperret på grunn av maraton-løpet. Dette krever også en del politiressurser, blant annet for å sikre at utrykningskjøretøyer skal komme frem, sier Pedersen.

Han understreker at det ikke er på grunn av trusler eller forhåndsinformasjon om mulige hendelser at politiet har økt sin bemanning i Oslo-gatene.

Forsvarsøvelse



Samtidig er Forsvaret med tilsammen 3000 personer i gang med en øvelse i Oslo denne helgen, der mange tungt bevæpnede HV-soldater og andre er synlig i bybildet.

– De stedene militært personell vil være mest synlige er i området rundt Akershus festning og i tilknytning til militære leire i Oslo og Akershus. Noen objekter av mer sivil karakter vil også bli benyttet, skriver Forsvaret i en pressemelding.

VG får også opplyst fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) at rykter som har oppstått om mistanke om et anslag i Norge i helgen, ikke har hold i virkeligheten.

– Vi har hørt om disse ryktene, men det er ingenting som tyder på at en slik trussel er reell. Vi fester ingen lit til disse ryktene, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PSTs kommunikasjonsavdeling til VG.