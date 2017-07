Ni pågrepet i Ensjø-saken, to under 18 år

Politiet har sikret videobevis etter at en mann fikk fingeren kuttet av med machete på Ensjø Bingo. Nå er ni personer pågrepet.

På søndag ble en mann tidlig i 20-årene lagt inn på sykehus med knivskader og en avkuttet finger, etter at flere maskerte menn stormet Ensjø Bingo med machete og stikkvåpen.

Nå har politiet pågrepet ni personer de mener står bak hendelsen.

– Vi har pågrepet to 17-åringer og seks personer mellom 18-23 år. Alle er menn, forteller Kåre Stølen, politisjef ved Grønland Politistasjon i Oslo, til VG.

Politiet har de siste dagene sikret seg flere bevis, blant annet en video fra selve voldshandlingen på Ensjø Bingo. Overvåkningsvideoen viser at de pågrepne tar seg inn i lokalet med hetter som skjuler deler av ansiktet. Videoen viser også at et par stykker står på utsiden og holder vakt mens resten av gjerningsmennene gikk løs på den fornærmede.

Kappet fingeren av med manchete

– Alle videoopptak viser at de pågrepne som var inne i lokalet hadde stikkvåpen og kniver, forteller Stølen.

En mann ble knivstukket i foten og fikk fingeren kuttet av i sammenstøtet. På videobevisene til politiet kommer det frem at fornærmedes finger ble kuttet av med en machete. I tillegg ble han knivstukket i foten av gjerningsmennene.

– Det de har gjort er uakseptabelt. Noen av disse personene har også samfunnsstraffer bak seg fra tidligere. Når det ikke vises noen tegn til forbedring, har vi nå kommet til et punkt der nok er nok, sier han.

Krim: Hvem er den døde kvinnen på Plaza?

– En hevnaksjon



Stølen forteller at det fremstår som at det er en konflikt mellom fornærmede og de pågrepne i saken. Han beskriver søndagens sammenstøt på Ensjø Bingo som en hevnaksjon.

– Både den fornærmede og de siktede har vært lite samarbeidsvillige. De har også forklart seg sprikende i avhør, sier han.

Politiet har likevel så sterke og tekniske beviser i saken at Stølen regner med at de kan være ferdig med denne etterforskningen i løpet av kort tid. Neste steg blir å ta ut siktelse.

Alle de ni pågrepne sitter nå i varetekt. Den ene 17-åringen er plassert i et ungdomsfengsel i Bergen, mens de andre sitter i Oslo-området. Flere av de har vært i politiets søkelys tidligere.

– Det de holder på med er veldig alvorlig. Vi snakker om en strafferamme på flere år for en så alvorlig forbrytelse.