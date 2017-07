Politiet opplyser at de har mange patruljer ute i området, etter at en mann ble funnet død i Skien.

Politiet har satt i gang etterforskning av et mistenkelig dødsfall i Skien. Det skriver politiet på Twitter.



Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Lene Nordbø, sier til VG at de har mange patruljer ute, og jobber både med rundspørring i området, avhør av vitner og hundesøk. Ifølge politiet ble dødsfallet meldt inn klokken 21.20 lørdag kveld.

– Det er ingen som er pågrepet, ingen som er mistenkt eller siktet for noe som helst. Vi anser det som et mistenkelig dødsfall og jobber videre med det nå, sier Nordbø til VG.