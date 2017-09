Mann siktet for nettovergrep mot 27 jenter

Råd fra Kripos

Hva kan foreldrene gjøre for å føle seg trygge på at deres barn ikke lar seg lure av groomere? Det er ingen måte å være hundre prosent trygg, men dette er noen råd som vil gjøre det vanskeligere for potensielle overgripere.



– Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.



– Lær barna å si ifra. Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.



– Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke.



– Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.



– Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger sin til andre enn personer de kjenner.



– Ikke del bilder eller video med fremmede.



– Ikke følg med fremmede. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for "møter" som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester.



– Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Tips på tips.kripos.no , selv om det ikke virker så alvorlig. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn.