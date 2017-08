Mann og kvinne holdt fanget av ranere i sitt eget hjem

Tirsdag ettermiddag truet ranere seg inn i et hus på Nesøya, og holdt dem som bodde der mot sin vilje.

Politiet jakter fremdeles på ranerne, og driver i tillegg taktisk og teknisk etterforskning på stedet.

– Vi fikk melding om et hjemmeran på Nesøya ved 13.30-tiden. Det var to mannlige gjerningspersoner som truet seg inn i et hus, og holdt en mann og en kvinne i huset mot sin vilje over en viss tid, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Han forteller at det var de fornærmede selv som kontaktet politiet etter at gjeringspersonene hadde dratt.

– De har blitt holdt der over en viss tid, sier Stokkli.

Han forteller at det ser ut som at det var et tilfeldig utvalgt hus, men at de likevel etterforsker saken bredt.

– Men det er foreløpig ingen grunn til å tro at det er noen relasjoner mellom de fornærmede og gjerningspersonene, sier Stokkli.

De fornærmede er ifølge ham ikke fysisk skadet, men preget av hendelsen. Stokkli forteller at det ble brukt våpen da gjerningspersonene truet seg inn i boligen, men han vil ikke si noe om hva slags våpen det er snakk om.