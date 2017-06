Mann observert flytende i elv på Fannrem

Politiet har satt i gang leteaksjon etter at en fisker (40) ble observert flytende i elven like nord for Forve bro på Fannrem.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Dykkere, ambulanse og et Sea King-helikopter er på stedet og gjør observasjoner i elven, opplyser operasjonsleder Astrid Metli, ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Fiskeren som er savnet er 40 år gammel. Han har fisket fra et vald like nord for Forve Bru, skriver politiet på Twitter.

Mannen er fra utlandet og er i følge med fire andre laksefiskere. Det var noen i følget som meldte han savnet, sier innsatsleder Erik Bang Danielsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Den savnede skal ikke ha hatt flytevest på seg, ifølge politiet.

Ifølge politiet har Sea-King gjort en observasjon i elven.

Innsatslederen sier til avisen at mannen forsvant i elvemassen igjen etter at han be observert.

– Det søkes ut ifra den siste observasjonen, sier operasjonsleder Metli.

Politiet har bedt Røde Kors om hjelp for å søke etter personen.

– De er på vei og skal hjelpe oss å søke i det aktuelle området som ligger mellom Forve bro og Bårdshaug bro, opplyser Metli.