Mann anmeldt etter rollespill – «dasket» lettkledd kvinne i Ekebergparken

– Det gikk over streken, sier politiet som nå har anmeldt mannen for krenkende adferd.

Torsdag kveld fikk politiet i Oslo meldinger om et par i 30-årene som drev med en noe uvanlig lek i Ekebergparken.

– Vi fikk melding om en observasjon av en mann som gikk bak en dame som var lettkledd og bundet med tau. Han slo henne litt på rumpa med en grein. Det var litt spesielt, men vi valgte likevel å rykke ut på det, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til VG.

På Twitter beskriver politiet slagene på rumpa som «dasking».

Da politiet ankom stedet oppdaget de raskt paret som skal ha gått forbi Ekebergrestauranten og videre opp Ekebergskogen. Kvinnen var iført undertøy i form av en topp og en truse.

– Hun var fortsatt bunden da vi ankom, og ble frigjort umiddelbart, sier operasjonslederen.

Til tross for at paret opplyste at det var et frivillig rollespill, valgte politiet likevel å anmeldte mannen.

– Han har opptrådt såpass krenkende overfor henne og personer som kan ha sett det at det har gått over streken. Han blir derfor anmeldt for krenkende adferd, sier Gulbrandsen.

Kvinnen skal ikke være skadet etter å ha blitt det som politiet beskriver som «dasket» med greinen.

– Det er ikke snakk om noen skader av noen karakter som de har sett på stedet. Det er ikke snakk om noe alvorlig, sier operasjonslederen.