Mann (22) påkjørt av politipatrulje under utrykning i Trondheim

En mann (22) er fraktet til sykehus med bruddskader etter å ha blitt påkjørt av en politibil under utrykning.

– Det har vært et sammenstøt mellom en fotgjenger og en politibil under utrykning på vei til et forhold i Heimdal. Krimteknisk har foretatt en åstedsundersøkelse, og så blir det Spesialenheten for politisaker som tar dette videre, sier operasjonsleder Bjørn Handestad til VG.

Mannen var ved bevissthet da han ble fraktet til St. Olav hospital. Skadeomfanget er ikke kjent, men Handestad betegner han som «ikke livstruende skadet».

Operasjonslederen ønsker ikke å si noe mer om hendelsen, og henviser til krimvakta i politidistriktet.

– Per nå ønsker vi ikke å si noe mer enn at vi har vært i kontakt med Spesialenheten for politisaker, sier krimvakt Johan Aae til VG.