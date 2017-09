Har fått inn bekymringsmeldinger om politibruken under sykkel-VM

Politiets Fellesforbund (PF) undersøker nå meldinger om bekymringsfull høy overtidsbruk under VM i Bergen.

Før VM sendte Politiets Fellesforbund et varsel til Arbeidstilsynet om at det kunne bli brudd på arbeidsmiljøloven for politiet under sykkel-VM. Det førte til et møte med politiet, fagforbundet og Arbeidstilsynet.

Likevel sier Politiets Fellesforbund at de har fått inn meldinger om for høy overtidsbruk.

– Det er bekymringsmeldinger på bruk av overtid, at folk har jobbet langt over det som er tillatt og at det er brudd på arbeidsmiljøloven. Men jeg må presisere sterkt at vi ikke har anmeldt noen og at vi ikke har sagt at vi skal gjøre det per nå, sier leder Sigve Bolstad til VG.

Politiets Fellesforbund (PF) var før VM bekymret for bemanningen og mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Og nå har de fått inn meldinger som gjør at de må følge det opp.

– Vi har fått inn tilbakemeldinger om hvordan folk har jobbet. Nå innhenter vi opplysninger og ser på om det er grunnlag for å gå videre på det eller ikke, sier Bolstad.

Arbeidstilsynet har ikke konkludert på om de skal gå videre med saken.

– Vi har ikke hatt noen tilsyn underveis i VM, men vi har hatt et møte med PF og politidistrikt Vest rett før VM. Vi har ikke gjort en endelig vurdering av om vi skal gjøre et tilsyn i saken, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet til VG.

– Har de ansatte jobbet mer enn de har lyst eller lov til?

– Det er særlig det siste. Vi støtter fullt opp om sykkel-VM og synes det er flott at man klarer å gjennomføre et så godt VM på hjemmebane. Det handler ikke om det i det hele tatt. Vi er stolt av dem som jobber i norsk politi, men det er viktig at lovverket ble fulgt. Regler om arbeidsbelastning og arbeidsmiljøloven er til for å følges, sier Bolstad.

VG har vært i kontakt med driftsenhetsleder Morten Ørn ved Vest politidistrikt, som skriver i en sms: «PF har ikke dokumentert sine synspunkter for oss. Vi kan derfor ikke kommentere dette nå».

