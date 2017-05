Gutt (15) alvorlig skadet etter fall gjennom skoletak på Romsås

En gutt (15) falt gjennom taket på Tiurleiken skole på Romsås søndag ettermiddag. Han er alvorlig skadet, ifølge Ullevål sykehus.

– Han er alvorlig skadet. Pårørende er varslet, opplyser Nina Olkvam, pressevakt ved Oslo universitetssykehus.

Gutten ble tidligere i kveld fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse. Ulykken skjedde på Tiurleiken skole, som er en barneskole på Romsås i bydel Grorud i Oslo. Finn Belle, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, opplyser at gutten er 15 år. Ifølge Belle falt gutten over fem meter.

– Bevisstløs og hadde hodeskader

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth opplyste tidligere i ettermiddag at gutten hadde falt gjennom en glasskuppel på taket.



– Vedkommende var bevisstløs og hadde hodeskader. Vi jobber på stedet med vitneopplysninger, sa Engeseth til VG.

Politiet fikk melding om ulykken via brannvesenet klokken 15.09, og er ferdig på stedet. Kriminalvakten har tatt over hendelsen, ifølge Belle.

– Vi har ikke fått klarlagt hendelsesforløpet helt ennå. Vi må få oversikt over saken, så vil den sendes videre til Stovner politistasjon i morgen, sier Janne Kroglund, vaktleder hos krimvakta i Oslo.

Kroglund opplyser at glassmester har tatt seg av sikring på stedet.

ULYKKE: Politiet fikk melding om ulykken på Tiurleiken skole via brannvesenet klokken 15.09 søndag ettermiddag. Her er kriminalvakten på stedet. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Gulvet til skolens bibliotek

Rektor Jarle Dukic Sandven har vært på ulykkesstedet i dag, og var da selv oppe på taket.

– Det er knust en kuppel som i utgangspunktet ikke skal kunne knuses, sier Sandven til VG.

Han opplyser at skoleledelsen er avventende, siden den foreløpig ikke vet hva som har skjedd.

– Vi har nylig hatt en gjennomgang med eieren av bygget, Undervisningsbygg, så ting skal være i orden på huset, sier Sandven.

Rektor opplyser at gutten har falt ned i skolens bibliotek, på et betonggulv med linoleum. Avstanden mellom kuppelen og gulvet er på mellom fem og åtte meter, ifølge rektor.

Sandven forteller at skolen har innkalt Utdanningsetatens kriseteam.

– Det blir et møte tidlig i morgen før ansatte og elever kommer på skolen, for å legge en strategi for hvordan vi følger opp og informerer, sier Sandven.

Falt gjennom taket på 90-tallet



En leser skriver til VG at han på midten av 90-tallet falt gjennom taket på Tiurleiken skole, over det som den tiden var datarommet. Han greide å klamre seg fast i kanten, og ble dratt opp av to venner.

– Det er flaks at en slik ulykke ikke har skjedd flere ganger, skriver leseren i en e-post til VG.

Operasjonssentralen til Politiet i Oslo la søndag klokken 15.30 ut følgende Twitter-melding.

