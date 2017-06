Frykter at mann (40) er omkommet i elv på Fannrem

En laksefisker er savnet etter at han falt i en elv nord for Forve bro på Fannrem.

Den 40 år gamle mannen som ble observert i elven er en laksefisker fra utlandet som var i følge med fire andre, opplyser operasjonsleder Astrid Metli, ved Sør-Trøndelag politidistrikt til VG.

I tretiden søndag fikk politiet melding fra en forbipasserende om at en mann er observert flytende i elven mellom Forve bro og Bårdshaug bro.

– Han sto og fisket og mistet fotfestet og ramlet i elven. Det er sterk strøm, stor vannføring og vanskelig å komme seg på land, sier Metli.

Politiet har også fått opplyst at 40-åringen ikke hadde på seg flytevest.

– Redningsaksjonen har gått fra søk på savnet person til antatt omkommet mann, sier operasjonslederen.

Dykkere, ambulanse og et Sea King-helikopter søkte på stedet og gjorde observasjoner i elven.

Sea-King skal også ha gjort en observasjon i elven tidlig søndag.

Metli sier at mannen forsvant i elvemassen igjen etter at han be observert.

– Det sier litt om den sterke strømmen i elven. Det ene øyeblikket er han synlig og i neste øyeblikk så er han borte, sier hun.

Vannet er stengt av i det aktuelle område for å redusere vannføringen og for å gjøre letearbeidet lettere.