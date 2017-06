Frikjenner politiet etter at familiefar (35) ble drept i Kristiansand

To polititjenestepersoner hadde status som mistenkte etter skuddvekslingen der mannen mistet livet. Mandag henla Spesialenheten saken mot de to. Politiet handlet i nødverge, mener de.

To politibetjenter har hatt status som mistenkte i Spesialenhetens etterforskning av de dødelige skuddene som falt i november i fjor.

Etter over et halvt års etterforskning konkluderte de med at det ikke var grunnlag for straff, og henla sakene mot begge to.

Det var like før klokken 05 natt til søndag den 27. at politiet fikk tips om en mistenkelig person bevæpnet med skytevåpen. Etter en biljakt gjennom Kristiansand sentrum stoppet mannen og skjøt mot politiet.

De skjøt tilbake, og drepte 35-åringen. Spesialenheten ble umiddelbart koblet inn.

Politiet har hele tiden forklart at de handlet i nødverge, og Spesialenheten har nå konkludert med det samme.

