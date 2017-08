Familie ranet på Nesøya - mor og sønn holdt mot sin vilje

Tirsdag ettermiddag truet ranere seg inn i et hus tilhørende en familie på Nesøya, og holdt en mor og hennes sønn mot sin vilje.

Politiet i Oslo fikk ved 13.30-tiden melding om et hjemmeran på Nesøya.

– Det var to mannlige gjerningspersoner som truet seg inn i et hus, og holdt en mann og en kvinne i huset mot sin vilje over en viss tid, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

VG får opplyst at huset tilhører et ektepar med toppjobber i næringslivet. Politiet ønsker ikke kommentere disse opplysningene.

Kriminalvakta opplyser til VG klokken 17.40 at gjerningsmennene fortsatt ikke er pågrepet og at politiet søker etter dem. I ettermiddag drev de med taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Politiet ønsker ikke å gå ut med hvordan de angivelige gjerningsmennene så ut.

Ifølge VGs opplysninger skal politiet være på jakt etter en etnisk nordmann og en utlending.

Mor og sønn hjemme

Det var ifølge VGs opplysninger kona og ekteparets sønn som var hjemme da ranet fant sted. Ektemannen var ikke hjemme.

Ifølge VGs opplysninger startet dramaet da det ringte på døren.

Familiens voksne sønn var hjemme og åpnet.

Mannen på utsiden skal ha sagt at han var der angående trefelling.

Det skal da ikke ha tatt lang tid før han trakk frem en kniv og truet den unge mannen. Han skal deretter ha fått strips på hendene og måtte legge seg på gulvet.

De to ranerne skal deretter ha begynt å lete etter verdisaker.

Mor kom hjem under ranet

Kort tid etter kom den kvinnelige næringslivslederen hjem fra en tur med hunden. Hun skal raskt ha blitt truet til å vise og gi fra seg verdisaker; kort, klokker, pc-er og andre verdifulle ting i huset.

De to skal ha blitt holdt fanget en liten periode, mens de to tyvene robbet huset og forsvant.

Politiet opplyser at det var de fornærmede selv som kontaktet politiet etter at gjerningspersonene hadde dratt.

– De ble holdt mot sin vilje i huset over en viss tid, sier Stokkli.

Etterforskes bredt

Han forteller at det ser ut som at det var et tilfeldig utvalgt hus, men at de likevel etterforsker saken bredt.

– Men det er foreløpig ingen grunn til å tro at det er noen relasjoner mellom de fornærmede og gjerningspersonene, sier Stokkli.

De fornærmede er ifølge ham ikke fysisk skadet, men preget av hendelsen. Stokkli forteller at det ble brukt våpen da gjerningspersonene truet seg inn i boligen, men han vil ikke si noe om hva slags våpen det er snakk om.