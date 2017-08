Evje-forsvinningen: Sender truse til DNA-analyse

Politiet har bestemt seg for å DNA-teste en underbukse som er funnet i forbindelse med søk etter den savnede Stig Ingar Evje (45), som forsvant sporløst fra Sjusjøen i begynnelsen av mai.

I helgen ble det i regi av Evjes to søstre arrangert en privat leteaksjon i terrenget rundt Spåtind, hvor det i sommer er gjort flere observasjoner av en mann som løper til skogs når han ser folk.

FAKTA Stig Ingar Evje (44) Tobarnsfar bosatt på Rælingen og administrerende direktør i Implenia Norge.

Da han forsvant var han ikledd mørkegrå vindstopperjakke, svart treningsbukse og fjellsko/vintersko. Evje er 170 cm.

Det har vært gjort flere observasjoner av en mann som ligner på Evje i Spåtind-området mellom Lillehammer og Fagernes.

En mann som kan ha vært Evje er blitt ett følgende steder:

14. mai: Vest for Oppsjøkrysset. Her kom en mann rett ut av skogen, gikk opp på veien og deretter i retning Oppsjøkrysset.

23. mai: En mann kommer rett ut fra skogen fra et område hvor det ikke er noen stier. Han krysser fylkesvei 196 ved Storslåtte og hopper over autovernet og ned en skrent.

1. juni: En mann blir observert gående ned Storslåtteveien og deretter gående sørover langs fylkesvei 196. Når han merker det kommer en bil, skrår han ut i terrenget og forsvinner i skogen.

3. juni: En mann sees gående oppover fylkesvei 196 på oversiden av Spåtind hotell. Han skrår ned i terrenget, ser en kvinne med hund, tverrvender og løper til skogs.

11. august: En mann kommer ut av skogen i Kleivmosætra hyttefelt i Strætvegen. Han enser ikke kuene som står der, men går videre i stor fart med hodet ned før han forsvinner.

– Jeg snakket med de pårørende i går kveld, og det er ikke gjort noen sikre observasjoner som er aktuelle, men det er funnet et par steder hvor det har vært leirplass og menneskelig aktivitet. Likevel kan vi ikke vite om det er Evje som har vært der, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad og fortsetter:

– Det er også sikret et klesplagg, en truse, som ble funnet i terrenget.

Evjes kone: - Barna vet at pappa er borte

Denne trusen ble funnet søkkvåt i søkeområdet.



Mandag ettermiddag ble det klart at lokalt politi besluttet at den skal sendes inn til Folkehelseinstituttet for å sjekkes for DNA for å avklart om den kan ha tilhørt tobarnsfaren og den administrerende direktøren i Implenia Norge, som forsvant sporløst etter å ha forlatt familiehytta på Sjusjøen 3. mai i år.

– Det er ingen gjenkjennelse hos familien til dette klesplagget, men vi har besluttet å foreta en DNA-undersøkelse, sier Krogstad.

Flere observasjoner: Mann løp til skogs når han så folk

Ikke kjent plagg

44-åringen har militær bakgrunn og skal være godt rustet til å klare seg lenge i naturen.

De flere observasjonene av en ukjent mann i fjellområdet mellom Lillehammer og Fagernes i sommer gjør at familien ikke har gitt opp håper om å finne mannen i live.

Familiens bønn: - Kom hjem, Stig

Samtidig forteller lensmannen om sterk respons fra publikum i denne saken:

– Vi har fått inn i alt 150 tips, fra folk som mener at de har sett ham over hele Sør-Østlandet; på tog, på buss, på Oslo S, i Egersund, i Lillestrøm, på Tynset og i Rendalen, og å nevne noe. Her må vi ha med i betraktningen at han har et nokså normalt, vanlig utseende, og mange kan ligne. Det mest spesielle med hans ytre er kanskje at han er 170 cm høy, som er litt lavere enn gjennomsnittet for menn.

Det er ikke rapportert om spesielt mange hytteinnbrudd i de aktuelle områdene.

Lokalkjente

Søstrene til savnede Stig Ingar Evje holdt før helgen et møte med lokalkjente hvor de diskuterte hvordan de best kan lete etter broren.

Det er gjort en rekke observasjoner av en mannsperson som kan stemme med den savnede. Den foreløpig siste var en antatt svært troverdig observasjon 13. august.