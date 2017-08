Dagbladet: Imran «Skrue» Saber pågrepet

Ifølge Dagbladet ble heleritiltalte Imran «Skrue» Saber pågrepet av politiet i Oslo søndag kveld.

Politiet sier til VG at de hverken kan bekrefte eller avkrefte at det er Saber som er pågrepet i Sinsenveien, men de har tidligere skrevet på Twitter at det er snakk om en kjent kriminell. Mannskapene var bevæpnet og pågripelsen foregikk udramatisk, opplyser politiet.

Etter det Dagbladet erfarer dreier seg om den heleritiltalte Mohammad Imran Saber (39), også kjent som «Onskel Skrue» i det kriminelle miljøet.

Saber ble i mars i år tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor. Ifølge tiltalen dreier det seg om itografiet «Historien» av Edvard Munch.

Dagbladet var søndag kveld i kontakt med Sabers forsvarer, John Christian Elden, som da ikke kjente til pågripelsen.

– Jeg har ikke hørt noe. Det eneste jeg er sikker på, er at han prøver å få ringe dersom han er arrestert og at politiet plikter å la han få gjøre det, skriver Elden til Dagbladet.

Saber ble også pågrepet i april 2016, da han ble siktet i forbindelse med det samme kunsttyveriet. Edvard Munchs «Historien» ble stjålet under et innbrudd i et galleri på vestkanten i Oslo i 2009. Mandag ble bildet beslaglagt i en politiaksjon, og to personer ble pågrepet, Saber var da en av dem.

I mai 2016 utvidet politiet siktelsen mot Saber til også å gjelde oppbevaring av et stjålet Pushwagner-trykk. Det stjålne Pushwagner-trykket «Nightlife» har en verdi på nærmere 100.000 kroner.

Saber har vært sentralt plassert i det kriminelle miljøet i Oslo i over ti år. Han var tidligere en del av kretsen rundt Nokas-dømte David Toska.

21. november 2010 ble Saber skutt syv ganger i brystet på Jordal i Oslo og overlevde så vidt. I fjor ble Bandidos-profilen Lars Harnes (48) siktet for drapsplaner mot Saber.