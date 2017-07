Bevæpnet politiaksjon i Fet: – Det er løsnet skudd

GAN/OSLO (VG) En mann bevæpnet med hagle skal ha forskanset seg i et hus i Fet kommune.

En rekke patruljebiler fra politiet i tillegg til ambulanse og politihelikopter har rykket ut til Gan i Fet kommune.

– Ifølge personen som meldte fra til politiet, ble det løsnet skudd, og det er de opplysningene politiet forholder seg til, sier innsatsleder Knut Hammer til VG.

Bilder fra stedet viser at politiet er politibilene står ved en busslomme, og at politiet er bevæpnet.

VG får opplyst av innsatsleder at det er snakk om at en mann, bevæpnet med hagle, har forskanset seg i et hus. Det er ikke kjent om det er andre mennesker i huset.

– Politiet står ute bak skjold og vi hører det blir ropt ut instruksjoner fra politiet som sier: Kom ut med hendene over hodet, sier nyhetssjef Bjørn Ivar Bergerud i Indre Akershus Blad, som er på stedet.

Politiets operasjonsleder har ikke villet kommentere aksjonen.

– Det er en pågående aksjon. Når den er avsluttet, kan vi si noe, men ikke nå, sier fungerende lensmann Martin Soleid ved Fet og Rælingen lensmannskontor til avisen.