Barnehagebarn fant to kilo amfetamin

En barnehage i Oslo var på skogstur da de fant flere hundre gram amfetamin. Nå er to personer pågrepet og politiet roser barnehagen for å ha meldt raskt ifra.

De eldste barna i en barnehage i Oslo var ute på tur en dag i forrige uke.

Da barna lekte med noe de trodde var mel, forstod de ansatte hva som hadde skjedd og ringte til politiet.

De kom straks til stedet iført sivile klær og etter et søk hadde de funnet til sammen 2 kilo amfetamin.

– Hadde det for eksempel vært heroin kunne saken endt dårlig. Barn er åpne, og kan fort ende opp med å smake på det de finner, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon i Oslo.

Politisjefen beskriver funnet som stort og sier han er glad for at det gikk bra og at ingen ble skadet.

To pågrepet

Kort tid etter funnet ble to gjerningspersoner tatt på fersken.

– De som hadde gjemt det i skogen, kom naturligvis tilbake for å hente stoffet. Da tok vi dem, forteller Stølen, som ikke vil si hvor stoffet ble funnet.

Han opplyser at de to kan vente seg en streng fengselsstraff, med en strafferamme på opp til flere år.

ROSER BARNEHAGEN: Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, roser barnehagen for at de raskt ringte politiet da barna hadde funnet noe som så mistenkelig ut. Foto: Roger Neumann , VG

VG har også vært i kontakt med den aktuelle barnehagen, som sier at situasjonen ble håndtert slik at barna ikke forsto eller fikk vite hva de hadde funnet.

– Jeg synes det er skremmende at dette finnes i nærmiljøet til barnehagen. Men det opplevdes ikke skremmende for barna, og det er vi glade for, sier den daglige lederen i barnehagen.

Hun bekrefter at barna trodde det var mel de hadde funnet i skogen, og at de hadde begynt å leke med det.

Fikk boltre seg i politibilen

Torsdag la politiet i Oslo ut et innlegg på Facebook der de forteller om hendelsen. For å takke barna og barnehagen for det viktige funnet, hadde politisjefen i dagen i forveien kommet på besøk med ballonger og refleks.

Barna fikk sitte på og leke i politibilen og både blålys og sirener ble satt på.

– Jeg regner med vi har rekruttert en del politistudenter, sier Stølen om besøket.

På besøket i barnehagen hadde Stølen med seg politioverbetjent Geir Tveit. Han synes det var en fin opplevelse med barna, men sier at barna ikke kunne ta imot finnerlønnen sin.

– Vi hadde også med politi-kjærlighetpåpinne til barna, men de hadde sukkerlov i barnehagen så de kunne ikke få godteri, sier Tveit om besøket.

Spennende med politi

Barnehagen var glad for at politiet ville komme på besøk.

– Møtet med politiet var veldig positivt. Det var mange barn, også de som ikke var med på turen, som fikk glede av besøket. De synes det er spennende med politi i uniform, sier barnehagelederen.

Også Tveit beskriver hendelsen i skogen som alvorlig.

– To kilo amfetamin er ikke lite og det er ikke ofte vi finner så mye på en gang. Stoffet lå spredt så vi brukte tid på å finne alt sammen, sier han.