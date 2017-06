Båt med brannfolk fikk motorstopp under redningsaksjon i Ranfjorden

En 56-år gammel mann omkom torsdag i en paragliderulykke i Ranfjorden. Da brannvesenet var på vei ut på fjorden, fikk båten de brukte motorsopp.

Det skriver Rana Blad

Politiet opplyser i samråd med de pårørende at det var 56 år gamle Øyvin Nyjordet fra Rana som omkom i paragliderulykken torsdag ettermiddag. 56-åringen havnet i fjorden under paragliding og nødetatene iverksatte en redningsaksjon.

Båten sto på vinterlagring

Fordi brannbåten sto til vinterlagring, benyttet brannvesenet ifølge Rana Blad seg av en privateid båt som sto parkert i bakgården til brannvesenet. Halvveis til ulykkesstedet på fjorden, stanset imidlertid denne båten.

– Det er ikke bra for fremdriften i aksjonen, at båten vi dro ut med, fikk motorstopp. Våre folk ombord i den følte seg maktesløse, sier befalsvakt Bjørn Råde til avisen.

Paraglideren ble liggende rundt 150 meter fra land, og politiet fant en båt og noen årer de kunne bruke.

Politiet i Nordland jobber med å kartlegge hendelsen. De sier det er uklart om mannen var i live da han traff vannet.

– Det vil den videre etterforskningen vise. Det vi vet er at han traff vannet. Det er observerte bevegelse i vannet etter han traff vannet, fra folk som hadde kikkert, men hva slags bevegelser det var er uklart, sier operasjonsleder Kai Eriksen til VG.

Undersøker ulykken

Flytårnet på Røssvoll hadde gitt en gruppe på seks paragliderpiloter tillatelse til å fly i en flytrafikkfri periode torsdag kveld, sier Steinar Røssvoll, AFIS-fullmektig ved flytårnet, til VG.

– I utgangspunktet var det ok forhold med litt økende vind underveis, sier Røssvoll.

Trond Nilsen, fagsjef for hang- og paragliding i Norsk luftsportsforbund, forteller at også forbundet undersøker ulykken.



– Vi holder på å undersøker og samler inn fakta. Vi har folk på plass som blant annet sjekker utstyr og prater med vitnet og andre i klubben som fløy samme dagen, forteller Nilsen.

Kjenner hendelsesforløpet

Han forteller at de kjenner mesteparten av hendelsesforløpet men at årsaken til ulykken fortsatt er ukjent.

– Han har forsøkt å fly over en bukt, men har ikke lyktes med å komme over bukten. Årsaken til dette kjenner vi imidlertid ikke, sier Nilsen.

Han forteller at de har et vitne som har sett nesten hele hendelsen, men at de ikke har vitner til de siste sekundene av flyturen.

Klokken 19 er det minnestund i Mo i Rana for Øyvind Nyjordet som omkom i ulykken.



Leder for Polarsirkelen Hang- og Paragliderklubb Einar Johan Iglum forteller at miljøet i hele Nordland er i dyp sorg og fortvilelse etter hendelsen

– Vi er et forholdsvis lite tett miljø kjenner alle, og tar dette veldig tungt. Det er mange følelser involvert og vi har satt kriseteam, forteller Iglum til VG.