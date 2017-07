80-åring ble strippet og satt i glattcelle i 6 timer

80 år gamle Irma Veivåg Håkonsen er sjokkert over behandlingen hun fikk av politiet i Kristiansand – Et klart uforholdsmessig inngrep, sier kvinnens advokat.

Den fjerde juli ble 80 år gamle Irma Håkonsen arrestert på bakgrunn av en video politiet mener viste at hun stjal en lommebok i en Narvesen-kiosk med spillautomater dagen før.

Saken er nå henlagt på bakgrunn av bevisets stilling

Håkonsen - som i nesten hele sitt yrkesaktive liv jobbet for NSB - ble arrestert klokken 14:35, ble strippet og satt i glattcelle i til sammen seks timer før hun ble løslatt klokken 20:52 . Selv sier hun at hun ikke har tatt noe.

– Det var nedverdigende, rett og slett et overgrep, sier hun til VG om opplevelsen på politistasjonen den 4. juli.

– Jeg var livredd

Håkonsen forteller at hun befant seg ved kiosken med spilleautomater i sentrum da hun ble pågrepet. Hun ble tatt med til Kristiansand politistasjon.

– Jeg måtte kle meg helt naken, løfte opp brystene og sette meg på huk. Det klarte jeg ikke, jeg er jo 80, så jeg måtte bøye meg ned. Det var helt utrolig fornedrende. Så ble jeg ble satt på glattcelle, forteller hun.

I avhør ble hun konfrontert med videoen, men var uenig i at den viste at hun hadde stjålet noe. På grunn av lavt blodtrykk kan Håkonsen få anfall der hun besvimer. Hun følte seg dårlig, og fikk en syretablett av politiet.

– Da jeg ble ført ned på cella igjen merket jeg at jeg kunne få et anfall. Jeg var livredd, begynte å kaldsvette og trodde jeg skulle svime av. Jeg banket på celledøra fire eller fem ganger men var redd de hadde glemt meg vekk. Heldigvis kom han som hadde forhørt meg.

Politiet tilkalte lege som ga Håkonsen tilsyn på stedet. Etter å ha blitt undersøkt ble hun løslatt og kjørt hjem.

– Det sto fire eller fem folk rundt meg. Jeg følte meg som et dyr. Da jeg kom hjem hadde de gjort en full ransakelse av huset.

HJELP OG RÅD: Irma har fått mye støtte av venninnen Jorunn Olsen i etterkant av det som skjedde. De to har tidligere vært kolleger i NSB i mange år, og Olsen er nå stortingskandidat for Demokratene. Foto: Lise Skogstad/VG

Politiet: Bekrefter hendelsen

– Jeg kan bekrefte at vi den 04.06.2017 pågrep en 80 år gammel dame mistenkt for tyveri av ei lommebok. Hun ble pågrepet på ettermiddagen og løslatt igjen på kvelden, skriver politiadvokat Morten Formo til VG i en epost.

Han skriver at kvinnen ble avhørt om forholdet og ikke erkjente straffskyld.

– Som et ledd i etterforskningen ble det foretatt ransaking hjemme hos henne. Saken er nå henlagt på bevisets stilling, skriver han

Almenavsnittet i Kristiansand-politiet har bekreftet til VG at kvinnen ble pågrepet 14:52 og bragt inn for arrest for et tyveri fanget opp på overvåkingskamera dagen før. Hun ble løslatt 20:52 og kjørt hjem av politiet. Hun hadde tilsyn av lege i arresten, og satt til sammen seks timer på glattcelle før hun ble dimittert.

På spørsmål om hvorfor politiet valgte å sette en 80 år gammel kvinne mistenkt for å ha stjålet en lommebok i glattcelle, svarer politiadvokat Unni Guldberg at dette er en vurdering politiadvokaten på stedet har tatt hun ikke kan uttale seg om.

– Alle som blir satt inn i arrest ransakes av sikkerhetsgrunner. Uavhengig av sak blir du strippet slik at du ikke har med deg ting du kan skade deg selv eller andre med, sier hun på generelt grunnlag.

Politiadvokaten som var til stede den 4. juli da beslutningen var tatt hadde ikke anledning til å kommentere saken. Politimester Kirsten Marie Lindeberg i Agder politidistrikt henviser til politoadvokat Morten Formo som har saken på nåværende tidspunkt, men han ønsker ikke å uttale seg om vurderingene som ble gjort i saken av jurist på stedet.

Irmas advokat: Ikke grunnlag for seks timer på glattcelle

Håkonsen forteller at hun først var for flau til å snakke om det som skjedde, men at hun likevel velger å snakke ut om opplevelsen fordi hun mener dette like gjerne kunne skjedd med noen andre.

–Jeg stiller spørsmål ved ressursbruken til politiet. De kunne lett funnet ut hvem jeg var, ringt meg og bedt meg kommet ned på politikontoret, sier Håkonsen.

Advokat Ivar Sveen representerer henne i saken. Han støtter Håkonsen i at behandlingen hun fikk fra politiet var nedverdigende.

– Det politiet antok at hun skulle vært delaktig i er en kriminell handling, men bør ikke gi grunnlag for seks timer på glattcelle, særlig når alder og helse er tatt i betraktning, sier han.

Han reagerer på at det skal være nødvendig å plassere en 80 år gammel dame i glattcelle.

– Dette står for meg som et klart uforholdsmessig inngrep.

