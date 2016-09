Syv bileiere våkner til denne beskjeden fra politiet i Oslo

Flere bileiere på Grünerløkka våkner fredag morgen opp til ødelagte biler. Samtlige har en håndskrevet lapp fra politiet på frontruta.

Det var natt til fredag at politiet i Oslo fikk melding om en mann som knuste rutene på en rekke parkerte biler i Falsensgate.

– Vi fikk meldinger fra flere vitner om at en mannsperson var i ferd med å gjøre skadeverk på flere bilder som sto parkert i gata. Vi sendte et par politibiler mot stedet, og en hundepatrulje klarte å finne gjerningsmannen. Han forsøkte å løpe, men ble innhentet, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, til VG.

Mannen skal være i 30-årene, og av utenlandsk opprinnelse. Han er kjørt til arresten, og politiet oppretter sak.

Det er gjort skadeverk på minst syv biler. Foreløpig vet ikke politiet hva som fikk mannen til å begå hærverket.

– For oss virker det som om det var tilfeldige biler, sier Stokkli.

Politipatruljene på stedet har lagt igjen en lapp i frontrutene til de ødelagte bilene. Der står det følgende:

«Politiet er kjent med at bilen din er utsatt for hærverk. En person er pågrepet, mistenkt for gjerningen. Vennlist møt på Sentrum eller Grønland politistasjon for å anmelde forholdet. Mvh. Politiet».

