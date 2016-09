Se hva politiet fant under panseret

Søndag ettermiddag måtte politiet på Sotra vende slukøret hjem etter en mislykket redningaksjon – trodde de.

Etter meldinger om at en kattunge gikk løst i Kolltveittunnelen rykket en politipatrulje ut og sperret den av i 20 minutter mens de lette. De fikk på et tidspunkt øye på katten, men den rømte unna og ble ikke sett igjen.

Etter det politiet kaller «intens leting uten hell» på sin egen Facebook-side måtte de gi opp kattejakten. Det hadde bygget seg opp køer på begge sider av tunnelen og den måtte åpnes.

Få med deg denne: Her er Martin (5) på politipatrulje

DYREVENN: Det er politibetjenten Live som passer på kattungen enn så lenge. Foto: Politiet

Mandag morgen fikk mysteriet med den forsvunnede katten en uventet vending. En betjent merket seg en merkelig lukt fra politibilen som hadde vært i tunnelen dagen før, og åpnet panseret for å undersøke. Der satt kattungen.

Det var Bergensavisen som først omtalte det spektakulære funnet.

Da katten ble oppdaget pilte den dypere inn i motoren, hvor den gjemte seg bak noen deksler. Det tok politibetjentene på stedet flere timer med lokking før katten kom fram igjen. I prosessen hadde den vettskremte kattungen sendt to betjenter til legevakten med bittskader for å få stivkrampevaksine.

Herkules er en av Norges eldste katter: Lever på kokt sei og kjærlighet

Kattungen selv var uskadet, men vettskremt. Siste status på blindpassasjeren er likevel at den har det bra, sier politioverbetjent Per Algerøy til BA:

– Politibetjenten vår tok vare på kattungen, og har tatt den med seg hjem. Hun sier den er kommet godt til hektene, og spiser bra. Hun er en veldig dyrevenn, og vil ta hånd om den inntil videre, sier han til avisen.

Politihunden Nestor er død: TV-kjendis og banditt-fanger sovnet stille inn

Politiet skriver at den aktuelle bilen sto mye i ro, men anslår at den kjørte noen mil med katten om bord. Den er sort og cirka åtte til ti uker gammel. Hvis noen kjenner den igjen ber politiet om at de tar kontakt.

Loven er lik for alle: Skrev ut bot til seg selv etter å ha brukt mobiltelefon bak rattet