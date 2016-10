Politiet sliter med å bytte ut gamle biler

Innlandet politidistrikt trenger 40 millioner kroner til nye biler.

En femtedel av bilparken i Innlandet politidistrikt burde ikke være på veien, ifølge distriktets kjøretøyansvarlig, politioverbetjent Robin Olaisen. Det skriver fagmagasinet Politiforum.

Olaisen sier til fagbladet at 32 av distriktets 158 biler må skiftes ut, basert på en grense på 250.000 kjørte kilometer. Politioverbetjenten legger samtidig til at flere av bilene under denne grensen heller ikke burde være på veiene, og at tallet derfor kunne vært høyere.

Vanskeligere å hente inn etterslep



Økonomiansvarlig Stein Killi i Innlandet politidistrikt bekrefter opplysningene overfor VG.

– Én av fem biler er utenfor det som er akseptabelt for politiet til utrykning, når det gjelder sikkerhet, sier Killi.

Etterslepet av gamle biler gjøres ikke mindre av at Politiets fellestjenester i fjor bestemte seg for BMW 520 som ny såkalt «liten patruljebil». Prisforskjellen mellom dagens Volkswagen Passat og morgendagens BMW ligger på omtrent 250.000 kroner.

– Det ligger i kortene at det blir kjøpt færre politibiler som følge av politibilanbudet.

Vi har over 150 kjøretøy i bilparken. Da blir det viktig hva hver bil koster. Passaten lå på 850.000 kroner, mens BMW 5-serien koster 1,1 millioner. Sånn sett er ikke avtalen de inngikk sentralt særlig god for oss som sitter ute i distriktene, sier Killi.

Han legger til at det også i distriktet stilles spørsmål ved avtalen, som VG i sommer avslørte ble inngått etter en tilsynelatende subjektiv vurdering av bilene i anbudet.

Vil koste oppunder 40 mill.



Utskiftningen av de 32 bilene, hvorav 11 er såkalte majer og 21 er vanlige patruljebiler eller hundebiler, vil derfor koste om lag 38,5 millioner kroner, skriver Politiforum.

På spørsmål om hvordan distriktet skal få råd til denne utskiftningen, svarer Olaisen først at de får begynne å tippe på Lotto, før han modererer seg.



NY POLITIBIL: Grafikken viser hvordan politiets nye BMW 520d xDrive antagelig vil se ut. Grafikk: Christopher Rognskaug

– Nei, vi må jobbe knallhardt med å dokumentere behovet og prioritere deretter. Og vi må sette opp en langsiktig plan, for det sier seg selv at vi ikke får gjort noe særlig med dette første året. Men hadde vi fått startet med å dekke etterslepet i 2017, ville vi vært på god vei, sier han til fagbladet.

Men ikke alle Innlandets biler vil være av tysk opprinnelse, antyder økonomiansvarlig Killi. Dette har særlig med bilens høyde over bakken å gjøre.

– Jeg ser for meg en BMW 520 lastet full med utstyr og politimenn som skal ferdes på våre veier i Østerdalen, Valdres og i Gudbrandsdalen. Det er ikke sikkert den er like godt egnet alle steder, sier Killi, som bekrefter at en Toyota Hilux er på vei til distriktet som ressursbil.

Også Mercedes-Benz Vito, en såkalt «maje», vurderes brukt til patrulje.

– Men disse bilene er jo også dyrere enn VW Passat, så det hjelper ikke på etterslepet.

Aldrende bilpark i nord



Også i Nordland politidistrikt er etterslepet fortsatt stort, opplyser politimester Tone Vangen.

– Nordland politidistrikt har et stort antall tjenestebiler med høy alder. Det er behov for utskifting av kjøretøy fordi etterslepet er ganske stort, skriver Vangen i en e-post til VG.

Ifølge tall fra politimesteren har politidistriktet i dag 52 biler som er over 10 år gamle, og 49 biler som har kjørt over 200.000 kilometer. Samtlige av distriktets biler er godkjente for utrykningskjøring, sier Vangen.

– Nordland politidistrikt må på lik linje med alle andre politidistrikt prioritere innenfor tildelt ramme. I prioriteringene blir investering i materiell og kjøretøy vurdert opp mot andre behov, skriver politimesteren.