Politiet glemte EU-kontrollen: Avskiltet

EU-kontrollen? Den hadde politiet glemt! Dermed røk skiltene på en av Kristiansand-politiets utrykningsbiler under en storkontroll i formiddag.

– Flaut. Det er skikkelig flaut. Vi må vel si at vi er vi er tatt med buksa nede, sier seksjonsleder for orden ved Kristiansand politistasjon, Dag Tallaksen.

Han finner ingen formildende omstendigheter.

Det var under en storkontroll ved Trolldalen på E 18 utenfor Grimstad, at politibilen ble vinket inn til kontroll. Det er Biltilsynet, Utrykningspolitiet, Tollvesenet og lokalt politi som samarbeider om kontrollen.

Skulle hatt kontroll i 2015



Skiltene på politibilen ble sjekket med en automatisk leser. Den fant fort ut at noe vesentlig manglet.

– Bilen ble avskiltet på grunn av manglende EU-godkjenning. Den skulle vært EU-godkjent i september 2015, sier kontrolleder Gulleik Vatnebryn fra Statens vegvesen til Agderposten.

I følge Statens Vegvesen er målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

– Det gjør ikke saken bedre at politibilen ble avskiltet mens den var i tjeneste, sier Dag Tallaksen i Kristiansand-politiet. Han finner litt trøst i at episoden beviser at kontrollen fungerer bra.

– Det er litt gøy oppi det hele. Bortsett fra det, er dette veldig flaut, sier Tallaksen som har fått med seg at historien om den avskiltede politibilen nå sprer seg over hele Sørlandet.

– Det er blitt en veldig snakkis, sier han.

AVSKILTET: Politibilen som manglet EU-godkjenning står nå avskiltet på en rasteplass langs E18. Foto: Stein Larsen, , Agderposten

Rett på EU-kontroll



Han forsikrer at bilen som er 8-9 år gammel er i god stand.

– Det er flaut når en av stasjonens utrykningsbiler blir avskiltet på stedet. Bilen er det ikke noe galt med. Det er kommet innkalling til EU-kontroll og vi har fått time på berksted. Men den møtte vi ikke opp på. Dermed har bilen kjørt rundt uten å være EU-godkjent, sier Tallaksen.

Utrykningsbilen ble fraktet direkte til verksted for EU-kontroll og vil være i tjeneste på veien igjen fort.

– Vi må bare få på skiltene igjen, sier Tallaksen som er helt klar på at dette ikke skal skje igjen.