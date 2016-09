Budsjettlekkasje: Politiet får 300 millioner kroner

Politidistriktene får nesten 300 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett, for å jevne ut forskjeller.

Pengene kommer i tillegg til de ordinære bevilgningene til politiet, og det blir opp til hver politimester i de tolv politidistriktene å bestemme hva han vil bruke pengene til, skriver Adresseavisen.

– Dette er frie midler politidistriktene kan bruke som de vil. De er ikke knyttet til reformen eller reformbehovet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til på et møte med tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund (PF) onsdag.

Til avisen sier justisministeren at det i dag er store forskjeller mellom de tolv politidistriktene når det gjelder ressurssituasjonen.

– Disse forskjellene vil vi nå utjevne. Det er lettere å være kjeltring i et politidistrikt enn i et annet. Noen politidistrikt har spesielle utfordringer, som store flyplasser de skal betjene, sier Anundsen.

PF-leder Sigve Bolstad er fornøyd med pengene, men sier til Politiforum at han er klar på at pengene som kommer må gå hele veien til politidistriktene, uten at noe forsvinner på veien.

– Vi har påpekt over tid at det er utrolig stramme budsjetter i etaten, særlig ute i distriktene. Det som er positivt her er nå at statsråden har respondert positivt på det, sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund til TV 2.

Statsbudsjettet legges fram 6. oktober.

